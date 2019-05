Brussel·les multa amb 1.000 MEUR cinc bancs pel càrtel de divises

La Comissió Europea va anunciar aquest dijous una multa de 1.070 milions d'euros a cinc bancs per participar en dos càrtels en el mercat de diverses amb onze monedes diferents com l'euro, la lliura esterlina, el ien japonès, el franc suís o el dòlar nord-americà entre d'altres.

El primer càrtel, anomenat Banana Split per a tres involucrava agents de borsa de Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup i JPMorgan mentre que el segon, conegut com Essex Express va reunir agents de Barclays, RBS i MUFG.

Una investigació de l'executiu comunitari ha determinat que els agents dels diferents bancs implicats van intercanviar «informació sensible» coordinant estratègies per decidir si comprar o vendre moneda i quan fer-ho per tal d'optimitzar-ne el benefici.

«El comportament d'aquests bancs ha menyspreat la integritat del sector a costa de l'economia europea i els seus consumidors», va expressar la comissària europea de Competència Margrethe Vestager, també candidata dels liberals a presidir l'executiu comunitari.



Essex, la sanció més elevada

La sanció més elevada, de 257.682.000 euros, és per al càrtel Essex Express per l'activitat feta entre el 2009 i el 2012. D'altra banda, les reunions entre Barclays, Citigroup i JPMorgan s'han saldat amb una multa de 811.197.000 euros per les reunions i l'intercanvi d'informació entre el 2007 i el 2013.

D'altra banda, UBS, firma bancària amb seu a Suïssa, ha rebut plena immunitat per haver informat la Comissió Europea de l'existència dels càrtels de divises. Així, tot i que UBS formava part de totes les activitats, ha esquivat una multa agregada de 285 milions d'euros.