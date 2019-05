«Lideratge és que el teu equip senti la mateixa passió que tu en allò que fas»

«Cal donar vida als anys i no anys a la vida». Amb aquesta màxima, Catalina Hoffmann, fundadora de Vitalia, la primera franquícia a Espanya de centres de dia per a majors, i creadora del Mètode Hoffmann, pretén continuar investigant sobre els majors amb Parkinson, Alzheimer, Ictus i altres problemes de l'edat. Catalina Hoffmann lluita a més perquè els majors sense recursos o en risc d'exclusió social puguin beneficiar-se dels tractaments rehabilitadors i preventius del Mètode Hoffmann.



Quina diria que és la seva major qualitat com a empresària?

Perseverança, apassionada pel treball de desenvolupament, valentia davant els reptes i resiliència.

Quina opinió té del paper de la dona en l'alta direccció?

El paper de la dona en un rol d'alta direcció és més que necessari a causa de l'equilibri que aporta amb una visió més integradora. La fortalesa d'una dona directiva, la seva capacitat de treball, el seu do per posar-se als peus del qual té al davant és una cosa molt valuosa per a una empresa.

Vostè es considera una privilegiada?

Absolutament, aixecar-te cada matí sense pensar que vas a la ­feina sinó que el que fas és el teu projecte de vida és un privilegi.

Considera que un empresari és un líder nat?

No, considero que no tot empresari és líder. El lideratge va més allà de la gestió empresarial, és fer que el teu equip senti la mateixa passió que tu en tot el que fas, creure en el projecte i et doni suport en totes les aventures que aquest projecte comporti.

Quin és el seu concepte d'empresa ideal?

Per a mi l'empresa plana, sense «titulitis», on la persona és valorada pel que s'esforça i aporta a la companyia. Una empresa on dirigir és servir i educar.

Quin va ser el motiu que va fer dedicar la seva carrera professional a tenir cura dels més majors?

Vaig començar les meves ­pràctiques en la carrera amb ­nadons en atenció primerenca, cada matí passava per la planta de geriatria de l'hospital i ningú mai volia venir aquí. No feien més que dir-me «Total, per a què?» i jo no ho podia comprendre. Hi havia tantes coses que es podien fer, ­donar qualitat de vida independentment de l'edat que un tingui es va convertir a partir d'aquell moment en el meu projecte de vida.

Com va sorgir la idea de fundar els Centres de Dia Vitalia? Què és el que li motivava?

Treballant en residències vaig aprendre moltíssim de com la meva visió del camp de ­l'en­velliment era molt diferent d'allò que veia. Per a mi una persona no es pot «etiquetar» ni «classificar» ­segons els anys que tingui o si té o no una patologia. Aprendre a ­envellir és un art i es pot aprendre a fer-ho amb benestar i qualitat.

Parlem sobre el Mètode Hoffmann, es tracta d'una cosa tancada les normes de la qual estan establertes?

El mètode Hoffmann és un programa de rehabilitació física, cognitiva, psicològica, emocional i nutricional basat en la neuroplasticitat cerebral. Identifiquem mitjançant tests cognitius quines àrees del cervell estan actives, quines estan danyades i, de les més importants per a la reserva cognitiva quines estan sanes però inactives, jo les anomeno les neurones vagues. Les quals són critiques a l'hora de reentrenar-les per facilitar l'increment d'activitat en el nostre cervell.

Quins consells pot donar a les emprenedores que inicien la seva aventura empresarial?

Que no es quedin amb «I si», i «si ho hagués intentat...». Normalment els emprenedors sentim molt poc suport per part dels nostres éssers més estimats i això tendeix a desanimar-nos i moltes vegades, la gran majoria, a no seguir endavant. Si de debò volem veure si la vostra idea, passió o ganes pot ser una realitat almenys ho hem d'intentar.

Poden les emprenedores aprendre de les persones majors?

Moltíssim, tota aquesta experiència, talent, coneixement... Són els millors mentors, jo els dic el consell de savis. Totes les seves experiències, aprenentatges, èxits i fracassos per a mi és el millor llegat que li poden deixar a un emprenedor.

Què tal la seva experiència com business angel?

És molt bonic poder donar suport a projectes i entendre perfectament com se senten els emprenedors, jo vaig ser aquí i com de difícil que és confiar, que confiïn en tu i t'ajudin a desenvolupar la teva idea. Tan de bo pogués fer-ho a gran escala per poder ajudar i guiar en tot el que aprenc cada dia.



La jornada se celebrarà el 13 de juny

Ewoman és un esdeveniment que vol servir d'altaveu per mostrar els casos d'èxit de dones que han destacat per la seva trajectòria professional i lluita en diferents entorns de l'actualitat. Està concebut per servir de motivació i inspiració a altres dones i enfortir la imatge de la dona d'avui. Aquesta és la segona edició. L'acte se celebrarà el 13 de juny al Palau de Congressos de Girona de dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues del migdia i comptarà amb les ponències de dones de l'àmbit empresarial, una sessió de coaching i l'entrega dels premis eWoman Girona 2019. Les inscripcions són gratuïtes i cal registrar-se a www.ewoman.es.

Diari de Girona i Prensa Ibérica organitzen eWoman amb el patrocini de LaLiga, la Universitat de Girona, Oliva Motor, Fibracat i Endesa; impulsat per CaixaBank amb la col·laboració de Dermika, Palace Woman, l'Ajuntament de Girona, Prat Sàbat i Giah.

Al final de la jornada, es lliuraran tres reconeixements a tres dones eWoman de la zona: eWoman 2019 Negoci On-line; eWoman 2019 Trajectòria professional by CaixaBank; eWoman 2019 Mèrit esportiu by LaLiga. Qui vulgui pot enviar la seva candidatures per correu electrònic a esdeveniments@ddg.cat abans del 28 de maig.