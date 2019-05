La precontractació dels VTCs serà de 60 minuts

El ple de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar l'ampliació fins als 60 minuts de la precontractació dels serveis VTC. La mesura va tirar endavant amb els vots favorables de PSC, els comuns, la CUP, la Plataforma Ciutadana per Barberà i Compromís i Acord per Torrelles; l'abstenció d'ERC i PdeCAT i els vots en contra de PP i Ciutadans. D'aquesta manera, el ple de l'ens supramunicipal afegeix 45 minuts al quart d'hora que ja es va establir en el decret llei que la Generalitat va aprovar a principis d'any. La implantació d'aquest període va posar punt i final a diverses jornades de protesta dels taxistes, però també va portar al carrer els conductors dels VTCs, que van ocupar la Diagonal a finals de febrer.

Arran del decret, les plataformes Uber i Cabify van anunciar que suspenien el servei a Barcelona, tot i que aquesta darrera va tornar a operar a la ciutat unes setmanes després. Els 60 minuts seran s'aplicaran 30 dies després que la mesura es publiqui al BOP i al DOGC.

L'ampliació del temps mínim de precontractació de les autoritzacions de vehicles de turisme de lloguer amb conductor de fins a nou places va arribar al ple de l'AMB amb els vots favorables d'entrada de comuns, PSC, comuns, la CUP, Plataforma Ciutadana per Barberà i Compromís i Acord per Torrelles, mentre que ERC i el PDeCAT es van reservar el sentit del seu vot fins aquest mateix dimarts, segons explicava ahir l'associació de taxistes Élite, que va advertir que si no s'aprovava la precontractació de 60 minuts no dubtarien «ni un minut» en tornar a sortir al carrer.

La norma recull parcialment els suggeriments que van presentar les parts interessades i serà d'aplicació durant els períodes vigents de les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor determinats en el RDL 13/2018, és a dir, un mínim de quatre anys i un màxim de sis.

D'altra banda, l'Institut Metropolità del Taxi tindrà accés directe als registres del Ministeri de Foment i de la Generalitat on quedaran registrats els serveis VTC, des que l'usuari els precontracti fins que el servei hagi finalitzat.