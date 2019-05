Eduard Bosch, candidat únic a la presidència de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols

L'empresari cassanenc Eduard Bosch presidirà la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Bosch encapçala una candidatura de consens –l'única que s'ha presentat- dins la qual també hi ha el fins ara president Joan Puig, que continuarà dins del comitè executiu per facilitar el relleu. El nou president de la Cambra, que demà prendrà possessió del càrrec, té 44 anys i dirigeix l'empresa Mainali, dedicada a fabricar maquinària per al sector alimentari i amb seu a Cassà de la Selva (Gironès). L'any 2006 va entrar a la Cambra de Comerç com a vocal de la junta i durant aquest mandat –que ha durat nou anys pel retard en les eleccions- ha estat vicepresident segon del comitè executiu, encarregant-se de l'àrea d'internacionalització.

De les tres Cambres de Comerç gironines, la de Sant Feliu de Guíxols serà la primera que faci efectiu el relleu a la presidència. La constitució del ple –que integren dinou vocals- es farà aquest divendres a la deu del matí. D'aquí en sortirà també el comitè executiu i el nou president, que ja té nom.

L'empresari cassanenc Eduard Bosch substituirà el fins ara president, Joan Puig, en el càrrec. Llicenciat en Direcció d'Empreses a la Universitat de Winthrop (Estats Units), Bosch porta tretze anys vinculat a la Cambra. Primer com a vocal, i durant aquest mandat que ara es tanca, com a vicepresident segon del comitè executiu. Un càrrec que ha exercit durant nou anys, arran del retard en el procés d'eleccions a cambres.

La de Bosch és una candidatura de consens i serà, per tant, l'única que optarà a la presidència. L'empresari assegura que encapçalant la Cambra fa "un pas més" en la seva dedicació a l'ens. "Crec que puc aportar projectes beneficiosos a l'empresariat de la nostra demarcació, per ajudar les pimes a internacionalitzar-se, dinamitzar el sector turístic i donar suport als petits comerciants perquè adoptin les noves tecnologies", subratlla.

Bosch aposta per un "treball en equip", articulat al voltant de diferents comissions (centrades en àmbits com el territori i la sostenibilitat, l'estat dels polígons, la indústria i les noves tecnologies, el turisme, el comerç, la internacionalització, l'ensenyament i la formació laboral, i l'arbitratge de conflictes). Dins les línies d'actuació per a aquest proper mandat, l'empresari vol impulsar el Banc de Negocis (pensat perquè les empreses teixeixin aliances) o el Nàutic Vell (instal·lant-hi punts de recàrrega per a les embarcacions alimentats amb energia solar).

Per últim, el nou president també vol aprofundir en la col·laboració amb els set municipis de referència que formen part de l'àmbit de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. Impulsant-hi projectes comuns o, fins i tot, mancomunats.

Puig, al comitè executiu

Pel que fa als altres sis noms que completen la candidatura al comitè executiu, el fins ara president, Joan Puig, ha acceptat continuar amb una de les vicepresidències, la segona. "Continuo perquè m'ho han demanat i crec que puc ajudar encara a culminar projectes començats", diu Puig. I hi afegeix: "No m'hi podia negar."

Per a la primera vicepresidència, la candidatura de consens present Joan Casas, amb Lali Mas com a tresorera i Pere Ayach, Josep Mir, Albert Sibils i Olga Vila com a vocals. Entre els plans de la candidatura que encapçala Bosch, també hi figuren ampliar la composició del comitè i donar veu a més empreses que es vulguin implicar en el plenari, per fer de tots dos òrgans més participatius.

Després de la de Sant Feliu, la següent Cambra que es constituirà serà la de Palamós (Baix Empordà). També serà demà mateix, però a quarts d'una del migdia. La Cambra de Comerç de Girona, la tercera del territori, no es constituirà fins a principis de juny.