El BBVA estima que Catalunya creixerà un 2,2% aquest any i un 2% el 2020

BBVA Research, el servei d'estudis del BBVA, estima que l'economia catalana, que el 2018 va repuntar un 2,3%, creixerà aquest any un 2,2% i un 2% el 2020, i que en aquests dos anys Catalunya generarà uns 126.000 llocs de treball. L'economista en cap per a Espanya i Portugal del BBVA Research, Miguel Cardoso, ha estimat que Catalunya podria situar la seva taxa d'atur per sota del 10% a final del 2020, en concret en un 9,8%. Cardoso va recordar que l'economia catalana ha passat de créixer un 3,2% el 2017 a un 2,3% el 2018 a causa de la «desacceleració» de la demanda externa, de l'activitat turística, de la indústria i del consum privat, però augura que Catalunya mantindrà el 2019 i el 2020 una dinàmica econòmica positiva.

No obstant això, aquest banc estima que els esdeveniments que van marcar el 2017, és a dir, els atemptats terroristes de la Rambla i la crisi política de l'octubre d'aquell any, han fet que Catalunya tingués entre l'agost del 2017 i el gener del 2019 uns 30.000 afiliats menys a la Seguretat Social - al voltant d'un 1% de l'ocupació - que els que hauria tingut en circumstàncies normals, segons els seus càlculs.

Cardoso va dir que no és possible separar l'efecte dels atemptats del que hagi pogut tenir la crisi política, encara que va apuntar que la bretxa oberta per aquests esdeveniments extraordinaris en indicadors com l'afiliació a la Seguretat Social encara no s'ha tancat.

L'economista en cap del BBVA Research també va donar per fet que un avançament electoral a Catalunya tindria un «efecte negatiu» sobre l'economia catalana, com succeeix amb qualsevol procés electoral, va comentar.

Amb tot, va argumentar que tant el preu del petroli i el canvi euro/dòlar es mantindran previsiblement estables, i que això, combinat amb el manteniment de la política monetària expansiva, afavorirà una economia com la catalana, que aporta el 25% de les exportacions de l'Estat.