La gestió d'infraestructures soterrades, premi al millor pla d'empresa del Màster en Direcció i Gestió d'Empreses

El Parc Científic i Tecnològic de la UdG va acollir ahir l'acte d'entrega de títols i del millor Pla d'Empresa de la 34ena edició del Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (UdGMBA) de la Fundació UdG corresponent al curs 2017/2018. El programa de formació d'executius que, des de 1990 i de forma ininterrompuda, es du a terme a la Universitat de Girona, ha esdevingut el més antic, pel que han passat més de 700 professionals que desenvolupen la seva activitat en empreses de les comarques gironines.

Any rere any, es premia el millor projecte final de màster desenvolupat en el marc de la formació del programa. SMS, Subway Management Solutions, un projecte d'empresa que té com a principal proposta de valor oferir un model dinàmic en 3D que faciliti la gestió integrada de totes aquelles xarxes d'infraestructures soterrades que hi ha al subsol de les ciutats. SMS, és el pla de negoci desenvolupat pels alumnes del MBA Joan Macarro, Oscar Soria i Joan Ramon Torrens.

També s'ha valorat com a finalista el projecte VEdGurt que pretén a través dels seus productes fer gaudir de la combinació de productes vegetals del territori català amb els beneficis dels ferments dels iogurts làctics, un substituïu vegetal del iogurt làctic portat a terme per en Josep Delos, la Mar Mauri i la Laia Torramadé. La resta de plans d'empresa presentats han permès desenvolupar projectes en sectors tan diferents com el servei a les persones, una cadena de productes alimentaris innovadors relacionats amb el te o una aplicació per serveis de restauració.

El director de l'MBA, el doctor Xavier Amores, va destacar que a cada edició el perfil d'alumne inclou des de directius i càrrecs intermedis de pimes de les comarques gironines i algunes de les grans companyies de Girona com Comexi, Frit Ravich o Fluidra, junt amb emprenedors i directius de pimes i d'empresa familiar que han d'assumir la gestió de l'empresa.

El Màster combina els coneixements més relacionats amb l'estratègia, la internacionalització, la gestió econòmico-financera, innovació, producció o màrqueting, junt amb el desenvolupament de competències directives i de lideratge, així com nous àmbits com el de la digitalització i la transformació de l'empresa fruït de la industria 4.0.

El màster d'aquesta manera combina el coneixement dels casos més reconeguts a nivell internacional i habituals a totes les escoles de negoci, com casos reals de pimes catalanes amb les quals l'alumne es pot identificar més fàcilment per implementar canvis a les seves pròpies companyies. Al llarg de la sessió es va informar que la 35ena edició en curs va esgotar les places i que el proper mes d'octubre s'iniciarà un nou curs, l'edició 36ena i que faran el màster durant l'any 2019-2020.



En el decurs de l'acte va intervenir amb una conferència Xavier Verdaguer, Fundador i CEO d'Imagine Creativity Center, sobre Emprenedoria i Innovació. La participació del ponent es va considerar d'especial interès en el repte de promoure no només plans de negoci innovadors com els que cada any realitzen els alumnes a Girona, si no també en la seva vocació internacional. En Xavier Verdaguer ha impulsat projectes com Imagine que promou una immersió a Silicon Valley per ajudar empreses catalanes a impulsar projectes innovadors, essent un pont entre Barcelona i San Francisco.

El director del MBA va manifestar que «tot i que Barcelona i Catalunya avui són un hub emprenedor de primer ordre situat en el mapa del món, al qual Girona està molt proper i en forma part, un dels grans reptes dels nous negocis i dels projectes d'emprenedoria és ser capaç de dirigir-se a mercats globals, la conferència d'en Xavier Verdaguer és una excusa per convidar-nos a pensar amb més ambició i més globalment, localment des de Girona, però projectant-nos a un món que cada vegada serà més digital, que creix especialment en mercats com l'asiàtic i més obert, amb més oportunitats per a impulsar una innovació oberta on es connecten les idees disruptives d'una start up amb les necessitats d'un ecosistema innovador de grans i petites companyies de tot el món».