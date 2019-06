Espanya pressiona per tancar l'acord amb Mercosur

L'Estat espanyol pressiona Brussel·les perquè la Unió Europea tanqui l'acord de lliure comerç amb Mercosur després de 20 anys de negociacions. Una carta impulsada pel president en funcions Pedro Sánchez i firmada pels líders d'Alemanya, Holanda, Suècia, Portugal, República Txeca i Letònia demana a la Comissió Europea, la responsable de dirigir les converses comercials, que faci una oferta «equilibrada i raonable» que «faciliti» el pacte amb aquesta agrupació regional formada per l'Argentina, el Brasil, Paraguai i l'Uruguai.

«És el moment de tancar-lo», defensen fonts diplomàtiques espanyoles que veuen «una oportunitat» per signar el pacte. La carta defensa que s'enviaria així «un clar missatge» a favor del comerç just i obert a l'economia global.

«La Unió Europea no es pot permetre deixar lloc a arguments populistes i proteccionistes sobre la política comercial», avisa Sánchez en la carta.



França alerta dels riscos

Per contra, França, Polònia, Bèlgica i Irlanda també han enviat una carta a la CE mostrant les seves reticències respecte a l'acord amb Mercosur. Segons fonts diplomàtiques, hi ha consens sobre pràcticament tots els àmbits que engloba el pacte, però queden discrepàncies sobre alguns productes agrícoles i ramaders.

«Volem expressar la nostra profunda preocupació sobre una sèrie d'assumptes que afecten la negociació amb Mercosur, inclosos alguns productes agrícoles sensibles», indica la carta, en la qual demanen cautela davant el risc que l'acord comercial «pugui amenaçar aquest fràgil sector».

L'obertura en productes com el boví, el sucre i etanol preocupa especialment aquests països, que reclamen a Brussel·les que no millori les ofertes sobre quotes perquè, asseguren, podria posar en perill sectors ja de per si mateix «vulnerables» i «desestabilitzar la producció».