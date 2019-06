Javier Faus presidirà el Cercle d'Economia en ser l'únic aspirant

El conseller delegat del fons de capital de risc Meridia Capital, Javier Faus, substituirà Juan José Brugera com a president del Cercle d'Economia després de les eleccions del pròxim 24 de juliol, atès que lidera l'única candidatura que s'ha presentat. Faus va presentar l'aval de 195 socis, davant el mínim de 50 que exigeixen els estatuts d'aquest influent lobby empresarial, va informar ahir al migdia el Cercle, que va recordar que ja s'ha esgotat el termini de presentació de candidatures a aquests comicis.

Faus va fer una proposta de Junta Directiva estrictament paritària, amb deu dones i deu homes com a vocals, i que compta amb noms destacats com el president de CaixaBank, Jordi Gual; el conseller delegat del Banc Sabadell, Jaume Guardiola; l'exministra Cristina Garmendia o la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa. La consellera delegada de Penguin Random House, Núria Cabutí; la directora general corporativa de Colonial, Carmina Ganyet, l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu; el cap d'economia global i assumptes públics del BBVA, José Manuel González-Paramo; el president de Seat, Luca de Meo, així com del de Puig, Marc Puig, són altres personalitats de pes de la seva llista de vocals.

Altres candidats a vocal són la consellera delegada de Red Points, Laura Urquizu; el soci de Cuatrecasas Miguel Trías; el president d'Havas Media Group, Alfonso Rodés; la primera executiva de RibéSalat, Mónica Ribé, l'exdiputat José Maria Lassalle; la directora general de Roman, Silvia Alsina; el filòleg Jordi Amat, la professora del Iese Núria Mas; la notària Camino Quiroga i la directora de relacions externes del Centre d'Estudis Olímpics, Nuria Puig.

Faus assegura que el «principal» objectiu de la seva candidatura és «oferir a la societat catalana i al conjunt de la societat espanyola un espai renovat de reflexió propositiva sobre els grans reptes de futur», va dir.