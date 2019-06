Els morosos gironins deuen uns 70 milions d'euros a Hisenda

L'Administració Tributària ha fet pública la llista de morosos el 2011 i ha tornat a informar que a les comarques gironines hi ha almenys 70 milions d'euros procedents d'empreses vinculades a comarques gironines. Entre els noms destacats torna a aparèixer el Club Bàsquet Girona amb 10,1 milions d'euros, així com un bon gruix d'empreses vinculades a la construcció i que es troben en processos concursals. També el sector turístic té un pes important, amb Hotels Rosincs ocupant un dels primers llocs entre els deutors gironins amb més de 9,8 milions d'euros de deute.

L'Agència Tributària ha fet pública la llista de morosos amb Hisenda que, a data de juny de 2019, incorpora 4.028 noms (3.713 són persones jurídiques) que deuen més de 14.100 MEUR a les arques públiques.

Entre ells, apareixen els noms de l'exministre i exdirector de Bankia Rodrigo Rato (empresonat), l'exbanquer Mario Conde, la presentadora Patricia Conde, l'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz o l'exmotorista català Sito Pons (Alfonso Pons Ezquerra).

La llista s'ha actualitzat respecte el juny del 2018 i, segons les dades que publica l'Agència Tributària, la cinquena edició d'aquest llistat reflecteix un 6,7% menys de deutors i una reducció de l'import pendent d'un 7,8%. Salten de la llista noms que l'any passat eren destacats, com el del futbolista Dani Alves o el cantant Miguel Bosé.

El Grup Isolux Corsan i Reyal Urbis eren les dues societats amb deutes més grans a 31 de desembre de 2018, segons la llista de morosos elaborada pel Ministeri d'Hisenda, en la qual figuren els deutes amb Hisenda superiors al milió d'euros.

En concret, Grup Isolux Corsán té un deute amb Hisenda de 315,8 milions, mentre que la seva filial Isolux Corsán Concessions deu 53,95 milions d'euros, la qual cosa llança un deute superior als 369,7 milions d'euros.

El Grup Isolux desbanca així a la immobiliària Reyal Urbis, que amb 353,2 milions (8,3 milions menys que l'any anterior) és la segona empresa que més deu al fisc.

Un altre dels principals deutors és la societat Vittone 1842, que deu 134,2 milions. Nozar, del seu costat, ha reduït significativament el seu deute, que passa de 197,6 milions en 2017 a 56,8 milions d'euros al tancament del passat exercici.

També figuren alguns clubs esportius com el Reial Múrcia (11,16 milions), Unió Esportiva Salamanca (13,62 milions) o Xerez Club Esportiu (10,38 milions), el Reial Jaén (1,05 milions) i Racing de Santander (3,26 milions). Aquests dos últims clubs són dos dels quals més han reduït el seu deute.

A més del Club Bàsquet Girona (10,12 milions), també hi ha el Club Esportiu Atlètic Alcantarilla (1,84 milions), El Club Esportiu Bàsic Handbol Neptuno (1,06 milions) i el Club Estudiantes (8,21 milions).

Pel que fa als particulars, l'expilot de motociclisme Sito Pons apareix per primera vegada en la llista de morosos publicada aquest dijous per Hisenda per tenir, el 31 de desembre de 2018, deutes amb l'Administració Tributària superiors al milió d'euros. En concret, l'excampió mundial de motociclisme Situo Pons té un deute d'1,95 milions d'euros. També entra María Paz Campos Trigos, nom real de l'actriu Paz Vega, que deu 2,49 milions d'euros.