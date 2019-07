Unió de Pagesos demana extremar les mesures de bioseguretat davant l'amenaça de la Pesta Porcina Africana

Unió de Pagesos demana que, davant l'amenaça de la Pesta Porcina Africana (PPA), que ja ha arribat a Europa, les granges i els escorxadors catalans extremin les mesures de bioseguretat, cosa que "servirà també davant d'altres malalties". D'altra banda, l'organització agrària exigeix al Departament d'Agricultura que endegui un pla de "correcció" de les poblacions de porc senglar i que declari l'emergència cinegètica en aquells llocs on sigui necessari. Així mateix, Unió de Pagesos considera que Agricultura hauria de determinar un pressupost per a totes les mesures previstes en el Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica 2017-2018 relatives al porc senglar.

Davant l'amenaça de la PPA, Unió de Pagesos reclama un control "exhaustiu" a la importació d'animals vius, tant per a engreix com per a sacrifici. Segons dades del Ministeri d'Agricultura, durant el primer trimestre del 2019 es van importar a l'estat espanyol uns 600.000 animals, un 74% més elevat respecte la mitjana del mateix període dels últims quatre anys. El sindicat demana a les empreses del sector que no busquin garrins fora de l'Estat per augmentar el cens d'engreix. En aquest sentit, Unió de Pagesos "aposta per recuperar l'equilibri de la producció de garrins amb les places d'engreix de tal manera que s'evitin importacions d'animals vius".

Amb l'objectiu d'afavorir la producció de garrins i evitar moviment de bestiar, el sindicat proposa mesures per protegir les granges de mares. Entre aquestes, demana concretar mesures de bioseguretat a explotacions d'engreix situades a menys d'un quilòmetre d'una granja de mares i limitar l'origen dels engreixos d'aquestes granges a un sol origen. També reclama que s'adoptin mesures per assegurar la continuïtat de les granges de mares i afavorir ampliacions o la instal·lació de noves. "Assegurar la producció de garrins evitaria la importació de garrins", segons UP.

El sindicat demana invertir en bioseguretat

Altrament, Unió de Pagesos estima que el primer semestre del 2019 les granges de porcs haurien aconseguit de mitjana un marge positiu de 10 euros per porc sacrificat. Davant aquests resultats positius, el sindicat reclama que les granges reforcin l'adaptació als nou requisits de bioseguretat. A la vegada, les granges, hauran d'adaptar-se a la nova normativa de gestió de la fertilització, motius pels quals el sindicat demana a les integradores que "tinguin en compte aquest esforç econòmic de les granges integrades".

A Catalunya hi ha 5.568 granges porcines, que juntament amb la transformació i elaboració de productes càrnics generen un volum de negoci de 6.100 milions d'euros. El sector està donant resposta a les exigències dels consumidors i produeix carn de qualitat, la qual forma part de la dieta mediterrània, i alhora contribueix a l'equilibri territorial amb la generació d'economia, treball i gestió del territori.

Decret de gestió de la fertilització i dejeccions ramaderes

D'altra banda, Unió de Pagesos celebra l'aprovació aquest dimarts per part del Govern del Decret de gestió de la fertilització i dejeccions ramaderes tot i que lamenta que la nova normativa "hagi tardat molts anys en aprovar-se, ja que el primer esborrany es va presentar el 2014".

Unió de Pagesos demana al Govern i Agricultura que aportin els recursos "necessaris" perquè agricultors i ramaders tinguin coneixement de les noves obligacions i la seva aplicació de manera fàcil i eficaç. En aquest sentit, el sindicat demana celeritat al Govern perquè posi els recursos humans i econòmics necessaris per implantar eficaçment les noves eines, com ara la declaració anual, la traçabilitat de les aplicacions de dejeccions o el mètode del balanç de nitrogen a l'explotació ramadera.

Així mateix, l'organització agrària proposa que la Generalitat estableixi, cada any i amb preferència per als agricultors i ramaders professionals, mesures de foment per a la implantació i desenvolupament de totes i cadascuna de les obligacions en la gestió de la fertilització i les dejeccions ramaderes que van més enllà del que estableix la normativa de la Unió Europea vigent en cada moment.

Tot i que el decret incorpora moltes de les propostes fetes pel sindicat, Unió de Pagesos lamenta que no n'hagin quedat fora altres que pretenien la reducció de costos i tràmits. Principalment, el sindicat fa referència a l'obligació de l'ús del GPS, que s'utilitza per dur un control de les parcel·les a les quals s'han aplicat dejeccions, a partir de cinc quilòmetres. El sindicat va demanar en les esmenes presentades al projecte de decret limitar-ne l'ús a parcel·les que estiguin a més de deu quilòmetres.

UP també considera que en les mesures del decret "no hi ha prou simplificació administrativa" i que la declaració anual "hauria de substituir el llibre de gestió". El sindicat tampoc veu amb bons ulls que no s'exceptuï de l'obligació de disposar d'assessorament en cas que un familiar col·laborador disposi de la titulació necessària que n'exceptua disposar-ne.

Una altra de les qüestions recollides en el decret amb les quals Unió de Pagesos tampoc està d'acord és la moratòria establerta a la disposició transitòria primera que estableix que si transcorregut el termini d'un any des de la propera modificació o ampliació de les zones vulnerables el Govern no ha revisat el programa d'actuació, no es podran implantar noves granges ni ampliacions de capacitat que apliquin dejeccions en zones vulnerables, ja que "és responsabilitat de l'Administració complir amb el termini de revisió del programa i el decret ja limita a pocs supòsits els casos en que es poden implantar noves explotacions o ampliar-ne la capacitat en zona vulnerable".