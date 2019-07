CaixaBank i el DARP acorden dinamitzar el sector tofoner català

El secretari general d'Agricultura , David Mascort, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, van signar un acord per donar suport financer als projectes de dinamització del sector tofoner català, i en especial de la tòfona negra. CaixaBank estudiarà les necessitats financeres dels tubericultors, els productors de tòfona, i facilitarà l'accés al crèdit per cobrir-ne les necessitats. El Pla d'Acció per al desenvolupament tofoner a Catalunya té un horitzó temporal de 2019 a 2034, i respon a la necessitat d'ordenar un sector encara incipient que ha anat creixent.