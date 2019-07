Hisenda retorna 109 milions a 213.000 contribuents gironins

L'Agència Tributària ha retornat 109,588 milions d'euros de la declaració de l'impost sobre la renda del 2018 a 213.174 contribuents a les comarques gironines, un 74,21% del total que tenen dret a devolució. Segons les dades de balanç publicades ahir, el ministeri d'Hisenda ja ha tornat als contribuents gironins el 65,91% de l'import sol·licitat en la campanya, durant la qual a les comarques gironines s'han presentat 343.992 declaracions, un 4,09% més que en l'exercici del 2017. En relació a aquest, en la campanya del 2018 a Girona s'ha retornat l'import sol·licitat a un 2,11% menys dels contribuents que tenen dret a devolució, mentre que s'ha augmentat un 6,07% respecte a l'exercici anterior el total de l'import sol·licitat que ja s'ha pagat.

Al conjunt d'Espanya, s'ha retornat ja 7.487 milions d'euros a 11,35 milions de contribuents després de concloure la campanya de la Renda 2018, de manera que, en aquests moments, el 78,6% de les devolucions sol·licitades i el 69,1% dels imports han estat ja abonats, segons ha informat l'organisme en una nota.

Aquestes xifres suposen que l'import retornat creix un 0,5% i el nombre de devolucions un 6,2%. L'AEAT ha rebut un total de 20,6 milions de declaracions de l'Impost sobre la Renda, 863.000 més que en la campanya anterior en les mateixes dates.

Les declaracions amb sol·licitud de devolució han sumat gairebé 14,45 milions, el 70% del total, i destaca el fort increment registrat en les declaracions a ingressar, que augmenten un 5,5% en número i més d'un 18% en import.

Hisenda explica que aquesta evolució es deu, principalment, al fort augment registrat en els guanys patrimonials, i també al fet que en anys anteriors declaracions presentades en termini es continuaven comptabilitzant en els dies i setmanes següents a la finalització de la campanya -especialment en el cas de predeclaracions amb resultat a ingressar-, mentre que aquest any a la data de tancament ja estan totes registrades.

La campanya ja conclosa ha comptat, com a principal característica, amb la consolidació de les dues vies de presentació no presencial alternatives a la web de l'Agència, com són l'aplicació mòbil i el pla El Cridem de confecció telefònica de declaracions, a les quals s'ha donat un nou impuls.

Quant a l'aplicació mòbil, per aquesta via s'han presentat més de 289.800 declaracions, un 45,5% més que en la campanya passada. D'aquest total, més de 221.000 són presentacions «en un sol clic» i la resta es corresponen amb casos de contribuents als quals l'aplicació ha derivat a la web de l'AEAT per realitzar alguna modificació i han tornat a l'app per concloure la presentació.

Al seu torn, també augmenten les declaracions que han estat confeccionades telefònicament per l'Agència Tributària, ja que a través del pla El cridem s'han presentat per via telefònica més de 239.600 declaracions, un 33,3% més que l'any passat.No obstant això, s'ha mantingut el tradicional servei d'atenció presencial en oficines, presentant-se en plataformes de Renda una mica més de 2,1 milions de declaracions, xifra molt similar a la del passat any.