Un jutge avala que es descompti el salari als empleats que arriben tard

Un jutge de la sala social de l'Audiència Nacional ha avalat que les empreses descomptin el sou als treballadors que entrin tard a la feina i desestima així una demanda de la CGT, a la qual s'hi van adherir diversos sindicats, contra la companyia Contact Center Attento Llamadas. Segons assenyala la sentència, que es resti el salari al treballador que entra tard al seu lloc de treball no suposa una multa ja que «quan no existeix una efectiva prestació de serveis per part del treballador no es merita cap salari més enllà dels casos previstos legal o convencionalment».