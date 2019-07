Seat tanca el millor primer semestre amb un 8% més de vehicles venuts

Seat ha entregat 314.300 vehicles durant el primer semestre de l'any, un 8,4% més que en el mateix període del 2018. Es tracta de la xifra més alta de la seva història en un primer semestre, ja que per primer cop la companyia automobilística de Martorell ha venut més de 300.000 cotxes i ha superat el rècord establert l'any passat en el mateix període amb 289.900 unitats. Al juny, Seat ha incrementat les vendes per sobre del 10% per segon mes consecutiu amb 57.300 vehicles venuts a tot el món, un 11,5% més que al juny del 2018. Aquesta xifra suposa el millor juny de la història.