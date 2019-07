Els 500 euros que perden les petrolieres per cada cotxe el guanyen les elèctriques

La transició de la venda de cotxes de combustió interna cap als nous vehicles elèctrics suposa un minvament d'ingressos per part de les petrolieres de 500 euros cada any per cada unitat venuda, una quantitat similar als ingressos extraordinaris que obtindrien les companyies elèctriques anualment, segons un estudi realitzat per Bank of America Merryl Lynch.

En concret, cada transició de l'Audi Q5 a l'elèctric Audi e-tron suposarà una pèrdua per a les grans petrolieres de fins a 450 lliures esterlines (501 euros), mentre que les companyies elèctriques ingressaran 430 lliures (480 euros) més, la major part derivat d'una major comercialització d'electricitat.

L'informe preveu que aquesta transició cap al vehicle elèctric provoqui també una caiguda dels ingressos procedents de la unitat de màrqueting de les petrolieres, que suposen el 13% de mitjana dels ingressos d'aquestes companyies, a causa de la menor presència de clients en les gasolineres, on es venen cafès o s'exhibeix publicitat.



La «mort» de les estacions

En aquest sentit, l'entitat considera que les estacions clàssiques de proveïment de carburant «estan agonitzant», pel fet que el nou ecosistema elèctric està seguint el batejat com a 'model telèfon intel·ligent', és a dir la càrrega a casa, la qual cosa faria «innecessària» la càrrega ràpida, a més que aquest tipus de càrrega amenaça la vida útil de la bateria.

Segons l'estudi, ja que la majoria dels trajectes diaris rarament excedeix l'autonomia dels cotxes elèctrics, els consumidors veuen més convenient la càrrega a casa, a més que és més barat carregar el vehicle a la nit, aprofitant les hores 'barri' de la tarifa elèctrica.

Això és el que explica que les companyies dedicades a l'extracció i refinament de petroli estiguin derivant el seu model de negoci cap al conegut com a «Noves Energies», entorn del mercat de baixa utilització de carbó, de manera que puguin suplir el 90% de les pèrdues derivades del proveïment de carburant oferint la càrrega elèctrica a aquests mateixos vehicles.



Pèrdua d'ingressos per a l'Estat

Les petrolieres no seran les úniques perdedores d'aquesta transició, ja que també provocarà una disminució d'ingressos per a les arques públiques. L'estudi calcula que l'Estat deixarà d'ingressar 1.100 lliures (1.225 euros) per cada unitat venuda.

El 60% d'aquesta pèrdua s'explica per l'absència d'impostos a la gasolina, un 25% pel crèdit disposat en forma de subvenció al nou cotxe elèctric i un 10% per l'impost de circulació menor per als cotxes 'nets'. Fins i tot si els governs eliminessin tots els subsidis al vehicle elèctric, la rebaixa de la recaptació continuaria sent de 800 lliures (890 euros).

Per part seva, entre la resta de guanyadors es troben les asseguradores, que afegirien 240 lliures (267 euros) al seu compte de resultats pel cost més gran del vehicle, i els fabricants de punts de recàrrega, que ingressarien 90 lliures (100 euros) més.