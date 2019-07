Funcas manté en el 2,2% la previsió de creixement del PIB per a aquest any

Funcas ha mantingut al 2,2% la previsió de creixement per l'economia espanyola d'aquest any. Així, la prolongació de la política monetària ultraexpansiva, la moderació del preu del petroli i la incorporació d'uns pressupostos sense canvis a l'espera del nou Govern, compensen, per ara, el creixent deteriorament del context internacional.

En termes d'ocupació, Funcas espera la creació de més d'un milió de llocs de treball entre el 2019 i 2021, la qual cosa permetria un descens de la taxa d'atur durant aquests tres anys fins a l'11,5% en el final del període.