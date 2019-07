La plantilla de l'aigua de Viladrau d'Arbúcies convoca vaga el 2 d'agost

La fàbrica està gestionada pel grup Nestlé, que ja va viure una vaga aquest any a Girona.

El comitè d'empresa de l'aigua de Viladrau d'Arbúcies ha convocat una vaga per al proper 2 d'agost per la falta d'acord en les negociacions per aconseguir un increment salarial. Des de la Federació d'Indústria de CCOO a les comarques gironines asseguren en un comunicat que les negociacions iniciades el mes de maig amb la direcció de l'empresa han acabat sense «cap avenç» sobre el percentatge a aplicar d'increment.

Davant d'aquesta situació, l'assemblea de treballadors ha acordat l'aturada que començarà en el torn de les deu de la nit de l'1 d'agost i que durarà 24 hores. Des del comitè ja alerten que si no hi ha acord, les aturades continuaran.

Des de Comissions Obreres recorden la vinculació entre la marca d'aigues i Nestlé, que va pocs mesos va viure una aturada a la seva planta de Girona pel mateix motiu. Els treballadors han sol·licitat la mediació de Treball per poder tirar endavant un acord satisfactori.

En el cas de la Nestlé, els sindicats i la direcció de la factoria van arribar a un acord que incloïa la pujada salarial del 3% que reclamava el comitè d'empresa i que, precisament, va ser el focus de la vaga que va viure la fàbrica a finals de gener.



Negociació sense solució

Segons CCOO, en el cas d'Aigües de Viladrau «hi ha hagut negociació amb la direcció de l'empresa des del mes de maig fins el 22 de juliol, i aquesta negociació s'ha acabat sense que hi hagués cap avenç. La negociació és sobre el percentatge a aplicar d'increment salarial i, de moment, les posicions dispars no han permès arribar a un acord satisfactori per la plantilla», diu en un comunicat.

«Davant d'això, l'assemblea de treballadors, realitzada el passat 23 de juliol, ha decidit fer vaga», remarca. A més, el sindicat adverteix que «en cas de no arribar a bon fi les negociacions, la vaga tindria la continuïtat que l'assemblea de les persones treballadores decidiria a partir del 2 d'agost».