La indústria catalana tanca 2018 amb més ocupació per cinquè any consecutiu

La indústria catalana va tancar el 2018 amb 484.000 afiliats a la Seguretat Social, un 2,6% més que l'any anterior, fet que suposa el cinquè any consecutiu de creixement en el nombre d'empleats en el sector, segons destaca l'Informe Anual sobre la Indústria a Catalunya.

L'informe, presentat a la Conselleria d'Empresa de la Generalitat, indica que l'increment de l'ocupació industrial va contribuir que l'atur registrat a la comunitat autònoma es reduís en un 10,5% el 2018, un ritme menor al de l'any anterior, que va ser del 15,4%.

Encara que positiva, l'estudi reconeix que l'evolució de l'ocupació en la indústria ha moderat el seu creixement respecte al 2017, any en què el nombre d'afiliats va ser un 2,9% superior, cosa que constata una relativa desacceleració» d'aquesta variable.



Desacceleració extrapolable

De fet, aquest clima de desacceleració econòmica s'extrapola a pràcticament totes les variables de la indústria catalana recollides per l'informe, començant pel valor agregat brut (VAB, que constata que, encara que la indústria ha crescut per cinquè any consecutiu, aquest increment només ha estat de l'1,1%, davant el 4,8% registrat el 2017).

Així, el pes de la indústria al PIB de Catalunya el 2018 va ser del 20,6%, mentre que l'any anterior es va situar en el 21%, i el conjunt de l'economia catalana també va moderar el seu creixement al 2,6%, davant la pujada del 3,3% el 2017.