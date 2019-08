A QUI PERTANYEN LES BORSES? (iI)

El Chicago Mercantile Exchange (CME) Group és un mercat de negociació de derivats financers, principalment futurs i opcions. Va ser creat el 1898 i va passar a ser el primer mercat cotitzat en forma de corporació l'any 2000. El grup CME va ser creat l'any 2007. A l'any següent el Grup CME va comprar l'empresa NYMEX Holdings, que era l'empresa matriu del New York Mercantile Exchange (Nymex) i el Commodity Exchange (Comex). La següent adquisició important del Grup CME es va produir el 2010 quan va adquirir el 90% de l'empresa Dow Jones. Actualment l'empresa maneja més de 3.000 milions de contractes de derivats financers anualment. El mercat de futurs i opcions ha anat adquirint cada vegada més importància, ja que permet al món financer operar per poder controlar el seu risc financer. Els derivats poden actuar com assegurances financeres, establint preus de compra i venda per al futur. Això permet limitar l'exposició a variacions de preu futures i, per tant, són contractes que poden actuar com assegurances contra la volatilitat.

L'empresa Intercontinental Exchange (ICE) va ser creada el maig del 2000 a Atlanta (Estats Units). Des dels seus inicis ha tingut una forta presència en el mercat internacional de matèries primeres. És un mercat completament electrònic des dels seus inicis i permet a persones i empreses comprar i vendre petroli, gas natural, electricitat, derivats de matèries primeres i tota classe de futurs financers. L'any 2013 ICE va comprar l'empresa NYSE Euronext, que era l'empresa matriu de la borsa de Nova York . L'empresa va vendre la borsa de Paris el 2014 però va retenir el control de NYSE. Actualment opera 23 borses oficials. Des de 2016 ICE ha anunciat el seu interès per adquirir l'empresa London Stock Exchange Group (LSE), que porta temps explorant la possibilitat de fusionar-se amb Deutsche Boerse. No obstant això, de moment els reguladors europeus han mostrat reticències a la fusió dels dos principals mercats europeus.

A Espanya, l'operador de tots els mercats de valors és la companyia Borses i Mercats Espanyols (BME). Tot i aparèixer sempre a totes les travesses per ser objecte d'alguna operació corporativa dins del sector, és un de les poques borses del món que es manté independent i no pertany a cap gran grup. Els rumors sobre la seva possible integració al grup Euronext mai s'han arribat a materialitzar.