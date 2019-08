Les rebaixes i la calor disparen l'afluència als centres comercials

L'afluència als centres comercials de l'Estat al juliol va registrar un creixement del 19% respecte al juny. Això ha permès a l'índex acumulat de l'any reduir en gairebé un punt percentual la distància enfront de l'any passat, encara que està en números vermells, amb un -1,3%, segons l'índex ShopperTrak.

En concret, l'inici «oficial» del període de rebaixes d'estiu, unit a l'onada de calor que va afectar tot el país en aquestes setmanes van fer que els consumidors s'acostessin més per comprar productes amb promoció o simplement a refugiar-se amb l'aire condicionat de les botigues i centres comercials.

L'afluència acostuma a créixer el juliol, com a primer mes complet dins del període de vacances estival tradicional, el que proporciona més temps per a l'oci i les compres. Així, el 2018, l'afluència va pujar un significatiu 16% respecte al mes anterior, una dada que s'ha vist millorada aquest any (un 19%).



Creix un 3,4% respecte al 2018

L'afluència també va registrar un creixement del 3,4% al juliol respecte al mateix mes de l'any precedent, i han encadenat dos mesos en positiu.

El comerç minorista es mostra optimista de cara a aquest any, ja que, segons l'estudi El futur laboral del sector retail de Ranstad Research, publicat al juliol, més de la meitat de les botigues han millorat la seva situació en els últims 12 mesos com a resultat de l'augment de negoci en el mercat nacional. L'informe assenyala que la tecnologia ha ajudat a canviar no només el canal de vendes del sector sinó també els mateixos models comercials adaptant les últimes tendències.

Aportar al visitant valor afegit mitjançant una botiga que potenciï una agradable experiència de compra al client, tenir una presència omnicanal per oferir un acostament complet al consumidor, facilitar noves formes de pagament per potenciar la comoditat dels compradors, són algunes de les innovacions que permeten presagiar un futur positiu a curt termini per al sector del comerç minorista.