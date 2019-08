Afrucat confia que la baixa producció de fruita de llavor afavoreixi els preus

Afrucat estima que la davallada de la producció de poma i pera a Europa fan preveure una campanya de fruita de llavor «equilibrada, amb preus correctes i que serà possible de gestionar», sobretot davant les expectatives de l'increment de les exportacions de la UE cap a Àsia i Sud-Amèrica, malgrat l'ampliació del veto rus fins a finals del 2020. Segons les previsions de collita europees que s'han donat a conèixer aquest dijous al congrés Prognosfruit, en poma s'arribarà enguany a les 10.556.000 tones, un 20% menys que la campanya passada i un 8% per sota de la mitjana dels darrers tres anys. Les previsions de pera també apunten a una davallada, que situaria la producció europea en 2.047.000 tones, un 14% per sota de la campanya passada i un 9% inferior a la dels últims tres anys.

La caiguda en poma estarà marcada principalment per les dades de Polònia, principal productora de pomes a la UE, que enguany preveu collir un 44% menys de producció. L'estat espanyol, però, augmenta un 14% la collita de poma, que se situarà entorn de les 542.000 tones, superant lleugerament els registres dels darrers anys.

En pera, Itàlia (-30%), Bèlgica (-10%) i Holanda (-6%) són les principals responsables del descens productiu al conjunt de la Unió Europea. Les previsions de pera per a l'Estat s'incrementen per aquesta campanya un 4%, arribant a les 311.000 tones i recuperant el potencial productiu que va perdre l'any passat.

En general, el descens en les previsions s'explica per problemes de floració i quallat, les gelades tardanes, les pedregades i les purgues de juny, causades per l'elevada temperatura.