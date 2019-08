La guerra comercial de Trump reviu el Cinturó i Ruta de la Seda

La Iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda de la Xina ha experimentat un renaixement en l'últim temps, després d'un any de queixes de països en vies de desenvolupament que el president Xi Jinping els va tendir un parany de deute disfressat de finançament de grans projectes d'infraestructura. En la primera meitat d'aquest any, Pequín va signar prop de 57.000 milions d'euros en nous contractes, la majoria de construcció i un salt del 33% respecte de 2018, segons dades del Ministeri de Comerç. Llavors, Malàisia es queixava per acords assolits en l'època d'un líder colpejat pels escàndols i posteriorment destituït i Indonèsia es preparava per a unes eleccions a les quals les dues parts enfrontades van presentar credencials nacionalistes.

I ara? Els mercats emergents tornen a seure a la taula de negociació. Malàisia va reactivar el projecte ferroviari de la costa est de més de 18.000 milions d'euros al juliol, revertint la decisió prèvia de posar fi a la iniciativa. A Indonèsia, el controvertit tren d'alta velocitat Jakarta-Bandung reprèn el seu curs després de més de dos anys de retards i nous projectes d'habitatge i energia elèctrica han estat aprovats.

Què va causar aquest canvi de postura? Per començar, les condicions financeres en els emergents d'Àsia, que encara segueixen el cicle de flexibilització de la Reserva Federal dels Estats Units, han millorat i registren el seu millor nivell en un any. Si la Fed torna a baixar les taxes, els mercats emergents es poden sentir una mica més relaxats a l'hora d'assumir més deute. Mentres el creixement del comerç mundial cau al seu punt més baix en una dècada, la inversió en infraestructura és l'única forma d'aixecar a les economies emergents.

D'on sortiran els diners? Xina s'ofereix. Pequín va tenir sort que la seva economia florís en una era en què el comerç internacional just era qüestionat com a política global. En el seu punt màxim el 2007, el superàvit de compte corrent xinès superava el 10% del PIB. Malgrat tot aquest benefici net provinent de l'estranger, la Xina de tota manera haver d'acumular bilions de dòlars de deute en empreses estatals per arribar als seus trens d'alta velocitat i gratacels actuals. Pequín no va tenir una altra opció que injectar part del seu excés de capital a l'estranger. El 2014, l'any en què la Xina va començar a invertir diners en el Cinturó i la Ruta de la Seda, la creació de crèdit s'havia tornat tan ineficient a casa que per generar un dòlar en PIB, la Xina havia de gastar 9 dòlars en una nova inversió en actius fixos, segons estimacions de l'agència nacional d'estadístiques. La relació incremental capital-producte hauria d'estar entre 2 i 4.

Bona part del món emergent no va tenir tanta sort com la Xina. A mesura que s'intensifica la guerra comercial fins i tot Vietnam, considerat un dels principals beneficiats, ha avançat poc. L'any passat, el seu superàvit de compte corrent va ser de només 2,7%, per sota del 3% de 2016. El finançament a gran escala és fins i tot més difícil per a països amb dèficit de compte corrent i fiscal com Indonèsia. Als EUA, els agrada retratar l'ambició xinesa d'integració en infraestructura com la construcció d'un nou imperi i pot ser que es vegi així d'acord amb el gran mapa de països inclosos en el pla de Xi. Però si hagués tingut l'opció, la Xina hauria preferit invertir en els EUA en lloc de, diguem, Pakistan. En el seu sostre el 2016, els EUA representava més o menys un terç de les inversions xineses a l'estranger, segons Xina Global Investment Tracker, que analitza acords per 90 milions d'euros o més. No obstant això, des que va assumir la presidència Donald Trump, les inversions xineses als EUA s'han ensorrat atès que Washington va adoptar una postura més escèptica sobre les adquisicions del gegant asiàtic.



La influència geopolítica

Els diners diuen molt. En una enquesta de gener amb més de mil participants, la majoria acadèmics i funcionaris públics del sud-est asiàtic, el 73% va opinar que la Xina té la influència més gran econòmica a la regió. Prop de la meitat va considerar que la Xina té la influència més gran política al sud-est asiàtic versus el 30% dels Estats Units. A Washington li agrada creure que té influència en el terreny geopolític, però se'l veu cada vegada més indiferent respecte al món en general. Mentre els diners fàcils tornen a fluir i Trump canvia postures, els EUA perden aliats importants en els mercats emergents. A l'abril, en el seu segon fòrum sobre la Iniciativa del Cinturó i Ruta de la Seda, el president Xi va sonar escarmentat sobre les seves ambicions lligades al Somni Xinès per tal de recuperar la grandesa del país. Encara aviat potser se sentirà triomfador.