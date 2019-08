Els EUA prorroguen 90 dies la moratòria de sancions a Huawei

El secretari de Comerç dels Estats Units, Wilbur Ross, va confirmar ahir que el Govern nord-americà ha decidit estendre 90 dies més la moratòria que permet a les operadores i empreses estatunidenques mantenir relacions comercials amb Huawei. En concret, el venciment de la moratòria imposada al fabricant tecnològic xinès, per motius de seguretat nacional, estava previst per a aquest dilluns.

Així ho va anunciar Wilbur Ross durant una entrevista concedida al canal de televisió Fox Business Network, on va assenyalar que el més probable és que el nou indult a Huawei venci el pròxim 19 de novembre.

No obstant això, a part de l'extensió d'aquest període de gràcia, el secretari de Comerç dels EUA va anunciar també que s'han inclòs unes altres 46 filials de Huawei a la «llista d'entitats», a fi de dificultar que la companyia xinesa pugui burlar les restriccions.

«Són uns altres 90 dies per a les companyies de telecomunicacions dels EUA», va confirmar Ross, per a qui «algunes empreses rurals són molt dependents de Huawei, per la qual cosa se'ls està donant una mica més de temps per apartar-se. Però no s'atorguen llicències específiques per a res».



Es necessita el permís del Govern

El mes de maig passat, el Departament de Comerç dels EUA va emetre una llicència temporal de 90 dies de durada a favor de Huawei i 68 de les seves filials no estatunidenques, que autoritzava el fabricador xinès a dur a terme certes activitats necessàries per al manteniment de les operacions de xarxes i per al suport de serveis mòbils existents, després que la companyia fos inclosa en la «llista negra» d'empreses amb les quals els grups dels Estats Units no poden fer negocis sense permís del Govern.

«La llicència temporal concedeix als operadors temps per realitzar altres arranjaments i espai al Departament per determinar les mesures a llarg termini apropiades per als proveïdors de telecomunicacions americans i estrangers que actualment confien en els equips de Huawei per a serveis clau», declarava llavors el secretari de Comerç dels EUA, Wilbur Ross.

Huawei Technologies i 68 de les seves filials, en més d'una vintena de països, van ser incloses per l'Administració dels EUA en una llista d'entitats a les quals les companyies estatunidenques no poden adquirir components tecnològics sense permís del Govern dels EUA.