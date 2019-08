Alemanya abolirà «l'impost solidari» per la reunificació

El gabinet de ministres del Govern Federal d'Alemanya va aprovar el projecte de llei per suprimir a partir de 2021 per a la gran majoria dels contribuents l'impost solidari, conegut com «Soli», creat el 1991 per ajudar a sufragar els costos de la reunificació del país i la integració dels ciutadans de l'Est, segons va anunciar el Ministeri de Finances d'Alemanya.D'aquesta manera, a partir de 2021 deixaran de pagar aquesta taxa, que suposa el 5,5% de l'impost sobre la renda i l'impost de societats, el 90% dels contribuents, mentre que un 6,5% veurà reduït el gravamen parcialment i el 3,5% amb majors ingressos seguirà abonant l'impost complet.