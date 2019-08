Deu constructores espanyoles entre les 250 primeres en ingressos foranis

Deu companyies espanyoles es troben entre les 250 majors constructores i enginyeres del món per volum de negoci internacional, un llistat que encapçala un any més ACS, segons dades recollides per la revista especialitzada Engineering News Record (ENR).

Segons la revista especialitzada, els ingressos de la constructora ACS, que repeteix la primera posició, es van elevar el 2018 a 44.188 milions de dòlars americans (39.670 milions d'euros), dels quals 38.041.000 de dòlars (34.149.000 d'euros) van procedir de seva activitat fora d'Espanya. Per trobar la següent empresa espanyola ens hem de remuntar al desè lloc, on es troba Ferrovial (que puja una posició respecte a la llista elaborada l'any passat), que va facturar el 2018 15.288.000 de dòlars (13.723.000 d'euros) dels quals 11.892 milions de dòlars (10.674.000 d'euros) van provenir de l'exterior. Tècniques Reunides (amb uns ingressos de 5.053 milions de dòlars a l'exterior) passa del lloc 19 el 2018 a 22 en el llistat d'aquest any, Acciona (3.944 milions) passa del lloc 31 al 32 i FCC (3.126.000), del 42 al 38. Al lloc 48 (l'any passat era al 54) trobem a Sacyr, amb un benefici a l'exterior de 2.544 milions de dòlars; seguida en el lloc 49 per OHL - 45 a 2018 - amb un benefici a l'exterior de 2.491 milions.