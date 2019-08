Els hotelers, «preocupats» per un possible retard en viatges de l'Imserso

Els hotelers estan «molt preocupats per l'esdevenir» que podria tenir el recurs presentat per Mundosenior per l'exclusió de la seva oferta en l'adjudicació del concurs de l'Imserso del lot 1, la qual cosa podria retardar la venda dels viatges de l'Imserso. Segons va indicar el president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics, Juan Molas, la presentació d'aquest recurs no els «sorprèn en absolut» a causa de les condicions generals de l'adjudicació dels lots i «l'opinió els adjudicataris», fet que mostra el «malestar general del sector».