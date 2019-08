L'empresa gironina KFT Food Technology fabricarà sis màquines per als EUA per un valor de prop d''un milió d'euros

L'empresa gironina KFT Food Technology fabricarà sis màquines per als EUA per un valor de prop d''un milió d'euros KFT Food Technology

L'empresa KFT Food Technolgy, amb seu a Cornellà del Terri (Pla de l'Estany), ha tancat un contracte amb una firma de referència en el sector de l'alimentació dels Estats Units per construir vuit màquines processadores de carn. El contracte suposarà una facturació de prop d'un milió d'euros per a la factoria gironina. L'empresa es va fundar el 2015 i aquest 2019 preveu tancar l'any amb una facturació de 750.000 euros. Tot i així, el 85% d'aquests diners es deu a l'exportació de les seves màquines. Actualment l'empresa té una important presència a l'Amèrica Central, l'Amèrica del Sud i Rússia. Els seus clients són, principalment, empreses que processen aliments per a supermercats.

La factoria gironina KFT Food Technology s'introduirà en els propers mesos als Estats Units després de signar un contracte per a la construcció de vuit màquines processadores de carn amb un valor d'un milió d'euros, aproximadament. KFT Food Technology, situada al municipi de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany), ha tancat aquest encàrrec amb una empresa de referència en el sector de l'alimentació a l'Amèrica del Nord.

Aquest nou contracte forma part del seu pla d'expansió i internacionalització. La marca preveu arribar als dos milions de facturació en tan sols tres anys. Aquest 2019 tancarà l'any facturant-ne 750.000, si no canvia res. Un 85% d'aquests diners provenen de les exportacions que realitza la factoria, tot i tenir tan sols quatre anys de vida.

L'empresa es dedica precisament al disseny i construcció de màquines processadores de carn i el seu públic està enfocat a marques que distribueixen els aliments a supermercats. La majoria dels seus clients són del centre i sud d'Amèrica i de Rússia. Tot i així, tenen contractes signats en tots els continents.

Dins dels plans d'expansió de l'empresa també vol contractar nous distribuïdors, que a dia d'avui són una dotzena. El seu fundador, Martí Clos, ha destacat que el sector de l'alimentació és "un mercat molt tradicional i les empreses solen tenir el seu proveïdor de confiança". Clos va fundar la seva empresa després de treballar diversos anys treballant en el món de la fabricació de maquinària.

De tota manera, ell ha volgut especialitzar la seva empresa en el disseny i fabricació de màquines fetes a mida per a la indústria alimentària. Per això, el fundador i director de l'empresa afirma tenir un producte únic a la demarcació gironina. "La clau del nostre creixement és la personalització de les nostres màquines i la millora dels processos per tal d'obtenir el màxim rendiment del producte i optimitzar la seva manipulació", ha reblat Martí Clos.

Això representa que cada màquina es va versionant contínuament per adaptar-se al mercat. Tot i que comporti "un risc" el fet de transformar cada vegada la màquina, el fundador creu que "l'especialització al nostre sector és vital per sobreviure".



El procés integral es fa a comarques gironines

Tot i ser una empresa exportadora, la proximitat és el seu punt fort i per això es fa tot el procés de producció únicament des de la planta de Cornellà del Terri " aquí fem tota la cadena , des del disseny de la màquina, la soldadura i també tota la part elèctrica i de programació", explica Clos . La companyia compta amb 8 treballadors . L'empresa gironina APR (Aduanas Pujol Rubió) s'encarrega de gestionar els tràmits d'exportació.

Amb les màquines de KFT l'empleat només hi ha de col·locar el producte i indicar i programar el tipus de processament. L'automatització dels processos permet als clients de la firma incrementar la qualitat del producte i tenir un major control de la producció.