treballar com un insecte

lgú ha vist un embús en un desplaçament d'una filera de formigues? Elles viatgen sense congestió en el seu trànsit, de forma fluida i ràpida, seguint els seus propis camins, que són marcats químicament. S'ha descobert que, per molt dens que sigui aquest trànsit, mai s'altera la seva velocitat.

Les llagostes viatgen en eixams de milers d'unitats, però mai xoquen entre sí. Les abelles que tornen de la seva expedició s'aturen a l'entrada del rusc i ballen per informar tota la resta sobre la localització de les millors fonts de nèctar. La seva dansa ajuda a decidir el nombre exacte de treballadors necessaris per recollir el nèctar de les fonts detectades. Els insectes són exemples d'organització, comunicació, compromís i treball en equip. I per què nosaltres no som capaços de treballar així?

La naturalesa és el paradigma de l'eficiència, no desaprofita recursos. És per això que l'home, a l'antiguitat, la contemplava per trobar solucions als seus problemes i intentava emular-la. És més, des de fa un parell de dècades, la biomimètica estudia els models naturals i copia els seus processos per resoldre problemes en àmbits com la medicina, l'arquitectura o l'enginyeria.

Treballar en equip és una experiència enriquidora i recomanable a totes les organitzacions, ja que genera un valor afegit irreemplaçable en cada un dels projectes; però aconseguir-ho és difícil.

Si una persona triga una hora a realitzar una tasca, quant de temps trigarien dues? La resposta matemàtica seria trenta minuts. Però quan es treballa en equip, els esforços dels membres es potencien, disminuint el temps d'acció i augmentant l'eficàcia dels resultats.

Les claus per aconseguir que la unió de treballadors es converteixi en un equip serien:

- Generar confiança. És important crear un ambient on hi hagi confiança i els participants del grup se sentin tranquils per parlar, expressar-se i opinar. Un ambient que accepti, permeti i entengui les diferències de cada participant i les potenciï com una possibilitat per aprendre, créixer i millorar.

- Definir de forma clara els objectius. Una bona entesa sobre on es vol arribar farà que tothom es pugui concentrar millor en els seus esforços.

- Compartir responsabilitats. Cal allunyar-se del pensament «aquest problema no és meu» perquè, tot i que tots tinguin responsabilitats diferents, assolir els objectius i dur a terme els projectes és tasca i benefici per a tothom.

- Gestionar els conflictes amb eficàcia. Resulta inevitable que els xocs entre companys sorgeixin de tant en tant. No passa res, és natural.

- Reconèixer els èxits de l'equip. Si heu aconseguit un èxit, compartiu-lo amb tot el grup, celebreu-lo. I si teniu la sort que el cap premia els resultats obtinguts amb alguna gratificació, res unirà més l'equip, ni el motivarà més, per assolir els següents objectius.

- Fomentar la comunicació. Una de les principals raons per formar un equip de treball està en el seu potencial per compartir idees i resoldre problemes, de manera que si no hi ha una bona comunicació, no tindrà gaire sentit treballar d'aquesta manera.

- Crear empatia. És fàcil criticar o subestimar la feina dels altres, quan en realitat no la coneixem bé o no ho l'hem executat. Cal saber-se posar a les sabates dels altres.

Finalment, us deixo una frase: «Arribar junts és el principi. Mantenir-se junts és el progrés. Treballar junts és l'èxit». ( Henry Ford).