La gran banca guanya més de 12 milions de clients digitals en un any

Els cinc grans bancs espanyols han incrementat la seva base de clients digitals en 12,07 milions de persones en un any, fins aglutinar gairebé 79,2 milions d'usuaris. Així ho mostren les dades corresponents a la primera meitat de l'exercici actual, en comparació de les xifres de juny de 2018. La transformació digital és part fonamental de l'estratègia dels bancs, que incrementen progressivament tant la inversió en transformació com l'oferta de productes i serveis que poden contractar-se a través d'aquests canals.

Tenint en compte el nombre de clients digitals, al capdavant tant per volum com per creixement interanual hi ha Banc Santander, el nou pla estratègic del qual contempla una inversió de més de 20.000 milions d'euros en transformació digital. El grup presidit per Ana Botín comptava al tancament de juny amb 34,8 milions de clients digitals, 6,5 milions més que un any abans, sent l'increment interanual del 22,9%.

Per darrere, BBVA ha guanyat 4,3 milions de clients digitals en l'esmentat període i ha elevat un 16,9% la seva base total en un any, fins a comptabilitzar 29,7 milions d'usuaris digitals. Encara que Bankia és l'entitat amb menor nombre de clients digitals, el seu increment respecte l'any anterior només ha estat superat per Santander, ja que els 2,9 milions de clients digitals amb què comptava a mitjan 2018 han experimentat un augment del 20,7% , fins als 3,5 milions. De la seva banda, CaixaBank compta amb 6,3 milions de clients digitals, mig milió més.