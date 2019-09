La carn és segura encara que s'hagi dit el contrari

Els mitjans de comunicació han trobat el tema perfecte que els ha ajudat a omplir durant els mesos de vacances: s'ha produït un brot de listèria en carn processada procedent d'una empresa sevillana. Com sol passar en aquests casos, s'ha informat des del sensacionalisme, fins a afirmar que la segona mort per listeriosi s'havia produït a Santander i que havia afectat un home amb càncer terminal que ni tan sols havia menjat carn.

Recordo que la listèria és un bacteri que es troba àmpliament distribuït en l'ambient, terra i aigua, excrements, aliments, animals i persones sanes, per la qual cosa pot haver contaminat l'aliment des de qualsevol d'aquestes fonts. El fet que l'aliment afectat sigui un producte tractat tèrmicament, que per tant destruiria la listèria, fa pensar en una contaminació externa, a la qual s'han referit les autoritats sanitàries.

Des de l'Associació Nacional d'Indústries de la Carn d'Espanya (ANICE) recorden que la carn ben cuinada no suposa risc de contaminació per listèria.

Es tracta d'un bacteri que creix lentament, però té la capacitat de fer-ho a temperatures de refrigeració que li donen un «avantatge competitiu» i permeten que es multipliqui. Tot i això, es pot destruir amb tractaments tèrmics i processos de cuinat que superin els 70 graus.

Per això es pot afirmar que la carn ben cuinada no suposa cap risc de contaminació. ANICE ha assenyalat que el brot de listèria és un cas aïllat i ja controlat per les autoritats sanitàries, de manera que els consumidors no han de perdre la confiança en el sistema de control ni deixar de consumir productes carnis.

Els protocols de control i alerta han funcionat, s'ha retirat tota la mercaderia sospitosa, mitjançant el sistema de traçabilitat fins al punt de venda, i la ministra de Sanitat ja ha manifestat que ha desaparegut el risc d'infecció, donat que s'han retirat tots els lots de fabricació de l'empresa des del maig.

Per aquest mateix motiu el Consell Andalús de Col·legis Oficials de Veterinaris ha volgut deixar molt clar que no hi ha «cap raó per difondre una alerta alimentària en la qual es recomani deixar de consumir productes procedents del porc».

En un comunicat, els veterinaris asseguren que el brot de listeriosi declarat obeeix, «sens dubte, a un fet puntual i perfectament localitzat, provocat molt probablement per la falta d'higiene en el procés productiu del producte, la qual cosa denota la més que probable existència de fallades en els sistemes d'autocontrol intern de la indústria productora i, especialment, la més que possible absència de controls de listèria d'acord al reglament CE 2073/2005, de la Unió Europea».

Per això, consideren que «avui dia no hi ha evidències que la carn de porc utilitzada sigui la responsable de la infecció, sinó més aviat el procés de manipulació que es produeix després de l'enfornat de la carn. Per aquest motiu no hi ha cap raó per difondre una alerta alimentària en la qual es recomani deixar de consumir productes procedents del porc, la salubritat segueix estant totalment garantida».

De la mateixa manera defensa que el sistema de seguretat alimentària que regeix en la Comunitat Autònoma d'Andalusia i a l'estat espanyol es configura com un dels més segurs en tot el món; de fet, el nostre model ha estat adoptat per molts altres països del nostre entorn.

Aquest sistema, basat en un mecanisme de doble control -per una banda, l'anomenat autocontrol que han d'exercir les mateixes empreses productores, i d'altra banda el control exercit des de l'Administració Pública competent-, compta per a la seva posada en pràctica amb un ampli elenc de professionals sanitaris -Veterinaris en la seva major part, altament qualificats-, que dia a dia, tant des del sector públic com des del privat, vetllen per mantenir l'alt nivell de seguretat alimentària de què gaudeix el nostre sistema en l'actualitat.

Per la seva banda ANICE recorda que totes les empreses d'alimentació tenen implantats sistemes d'autocontrol basats en principis rigorosos i científicament avalats, que inclouen l'anàlisi dels riscos i el control dels punts crítics del procés de fabricació.

Una part essencial d'aquest sistema és el manteniment de la traçabilitat, que permet conèixer l'origen i destí de les matèries primeres i aliments elaborats, les mesures correctores adoptades en cas de detectar incidències en el procés de fabricació i el registre sistemàtic de totes les accions realitzades.

ANICE demana als consumidors que estiguin tranquils i que tinguin confiança en el sistema de control dels aliments de la Unió Europea, que és el més avançat del món i en el bon fer de les empreses.

En aquest sentit, crec que és important que ho tinguem en compte, es recorden algunes recomanacions bàsiques, com són:

-Guardar els aliments que requereixin fred ràpidament a la nevera quan tornem de fer la compra.

-Rentar-se les mans abans de menjar.

-Cuinar acuradament els aliments i a temperatura suficient.

-Rentar bé les verdures i llegums crus abans de consumir-los.

-Escalfar prou els plats precuinats o les sobres d'aliments abans de consumir-los.

-Conservar els aliments frescos separats dels cuinats a la nevera i els aliments d'origen animal dels vegetals.

-Rentar-se bé les mans i instruments abans de manipular aliments crus.

-Respectar les instruccions de conservació i ús establertes pels fabricants.

Vull deixar clar, de la mà dels veterinaris andalusos, que tot i les múltiples informacions i del «serial» d'estiu que «avui dia no hi ha evidències que la carn de porc utilitzada sigui la responsable de la infecció». Per la qual cosa, no hi ha cap motiu perquè deixem de consumir-ne.