Neix éKratos, una app gironina pionera que permet votar online de forma segura

Votar des de casa o des de qualsevol lloc serà possible gràcies a una app que ha desenvolupat una start-up gironina. S'anomena éKratos, i és una plataforma de vot electrònic en línia creada amb l'objetiu de realitzar, còmodament i sense necessitat de desplaçament, processos individuals o col·lectius de consulta i eleccions de qualsevol dispositiu amb connexió a internet (mòbil, tauleta tàctil o ordinador).

Els seus creadors van començar a treballar en processos participatius en línia el 2017 i ara han desenvolupat aquesta eina, pionera a l'estat espanyol, amb el suport del grup de recerca de la Universitat de Girona, per millorar la tecnologia i incorporar la traçabilitat del vot. El director general d'éKratos, David Montserrat, va explicar que «hem millorat el model de negoci, a banda de l'administració pública, l'hem obert a entitats, associacions, clubs, l'hem fet més transversal i el gran avenç és la tecnologia blockchain». El que fa éKratos és reproduir de manera 100% digital el procés tradicional de vot.



Tecnologia puntera i pionera

La tecnologia blockchain incorpora els sistemes més avançats de seguretat digital, encriptació de dades i anonimat dels votants. «És una tecnologia totalment nova, molt contrastada, que incorpora traçabilitat del vot i la transparència total del procés», va afegir Montserrat. «Un cop una persona ha votat, s'envia un codi QR perquè ella mateixa pugui comprovar i certificar que el seu vot està comptabilitzat, la qual cosa impedeix cap mena de manipulació durant el procés electoral». «A més a més, un dels avantatges és que l'urna digital dona els resultats al moment i permet fer tot tipus de segmentació i estadístiques del perfil de votants, és a dir, segmentar per zones, sexes, edats...», afegeix.

La recerca i desenvolupament d'aquesta plataforma s'ha fet a l'Institut d'Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona.



A punt per sortir al mercat

La primera versió de la plataforma éKratos ha estat utilitzada amb èxit en diversos ajuntaments, col·legis professionals i partits polítics. L'eina es presentarà en primícia a l'Smart City Expo Congress 2019, que tindrà lloc a Barcelona a partir del 18 de novembre. Els gironins tindran un estand sota el paraigües de la Generalitat, la qual ha escollit 10 empreses amb projectes pioners. L'objectiu d'éKratos és posicionar-se com a empresa de referència a Espanya, en una primera fase, per posteriorment expandir-se al mercat internacional.



Sostenibilitat del procés

A banda de la comoditat de no haver-se de desplaçar per emetre el vot, un dels avantatges d'aquesta app és que representa un estalvi en la despesa de paper que generen els processos electorals. «Un dels grans avantatges és la sostenibilitat. Én les últimes eleccions generals, per exemple, es va necessitat talar 200.000 arbres per elaborar tot el material electoral. Amb aquesta eina, solventem al mateix temps els temes ambientals».

Els processos electorals que es podran fer amb la nova app són molt diversos: des de les eleccions a les administracions, locals i estatals, així com també votacions en una escala de veïns per decidir per exemple si s'instal·la un ascensor, o en un club esportiu, associació...

La tecnologia d'èKratos ( www.ekratos.cat) també garanteix la seguretat del procés en la identificació del participant, la no duplicitat i el secret de vot en col·lectius de qualsevol àmbit i grandària, des de clubs esportius a associacions de veïns o col·legis, tot esperonant l'increment de participació.