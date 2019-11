Fibracat continua l'expansió per Catalunya i inaugura botiga a Girona

Fibracat, l'empresa de telecomunicacions de capital 100% català va inaugurar divendres la seva primera botiga a Giorna, amb el suport del teixit empresarial, personalitats de l'àmbit institucional i personatges rellevants de la societat gironina.

El nou espai de Fibracat està ubicat al carrer Santa Clara de Girona, i compta amb tres plantes de més de 200 m?2;. Amb aquesta ubicació estratègica, l'operador es consolida a la província de Girona i continua el seu pla d'expansió arreu de Catalunya.



Catàleg de serveis

Fibracat és el primer operador global de telecomunicacions de capital 100% català, que ofereix serveis d'internet, fibra òptica, televisió online i telefonia mòbil. El projecte va néixer el 1999 i actualment està immers en un ambiciós pla d'expansió. Està desplegant el seu servei de fibra òptica a totes les ciutats catalanes, des de Barcelona fins a qualsevol municipi amb més de 1.000 habitants.

Actualment, Fibracat arriba a 5,5 milions d'habitants, el que representa el 73 % de tota la població catalana. Des de l'any 2018, la companyia va incrementar el seu benefici un 30%. Per al proper 2020, l'empresa espera continuar el seu pla d'expansió, amb les seves previsions inicials: passar de 60 treballadors a 100, i d'aconseguir una facturació de 20 milions d'euros. Té botigues a Reus, Manresa i Girona.

El pròxim establiment que inaugurarà Fibracat serà a la ciutat de Lleida a finals de novembre. Properament també serà present a Barcelona.

Fibracat és una empresa de capital 100% català, en sintonia amb el gruix del teixit productiu que vertebra Catalunya. Ofereix atenció directa en català i és una empresa que treballa per combatre la desigualtat de gènere. Aposta pel talent femení i per l'empoderament de la dona. Implanta polítiques d'igualtat per aconseguir augmentar l'accés de les dones a l'empresa i al sector de les noves tecnologies.