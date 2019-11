Aquestes són les oposicions a les quals et pots presentar sense el Batxillerat

Aconseguir una feina com a funcionari és una de les aspiracions de molta gent. En una bona part dels casos es tracta de la culminació d'una aspiració vocacional i, en altres, senzillament, d'una de les millors opcions laborals en un mercat de treball encara castigat per les altes taxes d'atur.

Per convertir-se en funcionari cal aprovar els exigents exàmens de les diverses oposicions. No obstant això, no per a totes elles s'exigeix ??el mateix nivell de titulació. Per aspirar a bona part de les ofertes d'ocupació pública, per exemple, no cal tenir el batxillerat i n'hi ha prou amb demostrar que s'ha aprovat el graduat escolar, avui ESO (Educació Secundària Obligatòria).

Per això, en funció de la situació laboral de cada un, és recomanable conèixer quins són els llocs als quals podríem optar si tenim aquest títol. Encara que haver aconseguit titulacions superiors ens permetrà aspirar, en teoria, a millors oportunitats laborals, haver superat l'ESO també pot obrir-nos la porta d'un treball per a tota la vida.

A més, aspirar a un lloc de funcionari que no exigeixi més titulació que el graduat escolar permet eludir l'esforç d'un nou repte acadèmic per centrar-se exclusivament en la preparació específica de l'oposició. Abans de tot, cal conèixer les característiques específiques de cada oferta, que es publicaran per a cada convocatòria en el BOE. Però alguns requisits són iguals per a gairebé totes les ofertes, com els següents:



Tenir la nacionalitat espanyola o d'un estat de la UE.

Tenir 18 anys (16 en casos concrets) i no excedir l'edat màxima de jubilació.

No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a l'especialitat a la qual s'opta.

No haver estat apartat del servei de qualsevol de les administracions públiques mitjançant un expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

No estar inhabilitat per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

AFC

A quines ofertes et pots presentar només amb el graduat escolar?



Sense Batxillerat i només amb el graduat escolar, podem aspirar als llocs de treball públics categoritzats en el subgrup C2, dins el grup C, i de l'Escala d'Agrupacions Professionals (grup E).

En el primer apartat s'inclouria una llarga sèrie de llocs de treball, entre d'altres els següents: administratiu, agent forestal, agent d'Hisenda, agents de el servei de vigilància duanera, auxiliar administratiu, bomber, fuster, conductor mecànic de grua, dissenyador gràfic, guarda forestal , mecànic conductor, monitor i animador esportiu, oficial d'explotació i obres, oficial d'impremta, oficial d'imatge i so, oficial soldador, recepcionista, tècnic auxiliar, tècnic d'agricultura o topògraf.

En l'Escala d'agrupacions professionals es trobarien, entre altres, els següents: paleta, auxiliar, ajudant de cuina, ajudant d'ofici, cambrer, xofer, cuiner, conserge, electricista, enterramorts de cementiri, lampista, ramader, jardiner, maquinista, escorxador, mecànic, oficial, operari, peó, porter, socorrista o vigilant.

En qualsevol cas, si les administracions publiquen alguna de les ofertes incloses en les categories superiors i aquestes es corresponen amb les nostres aspiracions, encara ens quedaria per davant el llarg camí de preparació i estudi per aconseguir el desitjat estatut de funcionari.