La venda de pisos es manté a Girona i cau un 6% a Catalunya

n La compravenda d'habitatges a Girona va caure al mes de setembre un 0,12%, passant de 839 a 838 compravendes, en comparació al mateix període de l'any passat. Del total, 120 eren habitatges nous (-17,81%) i 718 de segona mà (+3,6%). A més, 809 eren habitatges nous (+2,41%) i 29 protegits (-40,82%).

Aquesta és una xifra molt inferior a les dades catalanes que, de mitjana, les transaccions van disminuir un 5,9%. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Catalunya cau més

A Catalunya en total es van fer 6.061 compravendes d'habitatges registrats, mentre que al setembre del 2018 en van ser 6.441. Amb aquestes xifres, Catalunya va ser una de les comunitats on menys va baixar la compravenda. Del total, 5.514 eren habitatges lliures i 547 de protecció oficial. A més, 5.263 eren de segona mà i 798 nous.

El nombre total de compravendes als registres de la propietat a Catalunya per cada 100.000 habitants van ser de 102.

Lleida va ser la demarcació que va patir una davallada més gran de tot Catalunya, amb un 11,03% menys en taxa interanual i 242 compravendes. A les comarques de Barcelona, la compravenda d'habitatges va baixar un 6,79% respecte al mateix mes del 2018 fins a les 4.188; i a Tarragona i l'Ebre, les compravendes van ser de 793, un 5,26% menys que un any abans.

Pel que fa al conjunt de tot l'Estat espanyol, la compravenda d'habitatges va baixar un 12%, fins a les 37.995.