Catalunya es queda amb el 40% de places de l'Imserso sense cobrir

El president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat), Juan Molas, va assegurar que el 40% de les places de l'Imserso a Catalunya per al mes de novembre s'han quedat sense cobrir. Així ho va informar ahir durant la presentació de l'Observatori de la Indústria Hotelera Espanyola, en la qual va matisat que més enllà de la situació política i social que travessa actualment la comunitat, és una destinació que durant els mesos d'hivern sol registrar menors vendes per temes climatològics.

Molas també va quantificar la caiguda de 52.000 estades (el 12% de places sense cobrir) a Benidorm, una de les destinacions més demandades pels grans, i d'altres «destins estrella» com la Costa del Sol, amb el 14% de vacants i Cadis, amb el 15%.

Respecte a aquesta caiguda, Molas va criticar la tardança en la realització i la publicació dels plecs, que ha endarrerit la venda dels viatges. No obstant, va assegurar que hi ha una «bona previsió» per Nadal i, sobretot, per als mesos de febrer, març i abril.