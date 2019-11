Els joves de menys de 33 anys no tenen capacitat de compra d'un habitatge

Els joves no poden comprar el seu primer habitatge fins que tenen, com a mínim, 33 anys, segons un estudi de la immobiliària Don Piso. Aquesta és la mitjana d'edat en què es firma la primera hipoteca, que atribueix el retard en l'edat d'emancipació a «la precarietat juvenil» i «la dificultat» per obtenir finançament sense tenir estalvis.

Això fa que només un de cada cinc joves espanyols (21%) d'entre 16 i 29 anys visqui independitzat. En el cas del lloguer, l'informe fixa la barrera mínima en els 27 anys.

L'estudi destaca que no és fins als 30 anys quan les dades de compra del primer habitatge pugen considerablement, amb un 49% de persones que decideix adquirir un habitatge mentre que el 43% opta pel lloguer. Un jove necessita disposar del 20% del preu total de l'immoble, 25.000 euros per la compra d'un habitatge estàndard.