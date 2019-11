Infojobs compta més de 53.800 llocs de treball vacants a Catalunya a l'octubre

InfoJobs va registrar el passat mes d'octubre un total de 236.274 vacants d'ocupació per treballar a Espanya, de les quals 53.881 eren per treballar a Catalunya. En analitzar les vacants ofertades per sectors, el de Comercial i vendes va tornar a ser, un mes més, el que més ocupació va generar a Espanya i va concentrar el 18% del total amb 43.311 vacants. Per darrere es van situar els sectors d'Atenció al client, amb 29.377 vacants (12%), i d'Informàtica i telecomunicacions, amb 26.972 vacants (11%).

Molt a prop d'aquests, i en quarta posició, es troba el sector de Compres, logística i magatzem, que va canalitzar 23.378 vacants, el 10% del total i 1.990 més que al mes de setembre. Així, aquest sector augmenta per segon mes consecutiu, i es preveu que segueixi en aquesta línia de creixement a causa de campanyes com el Black Friday i Nadal.

A Catalunya, els sectors que més ocupació han generat durant el mes d'octubre han estat Atenció al client (16% de les vacants ofertes a InfoJobs per a aquesta autonomia), Comercial i vendes (12%) i Compres, logística i magatzem (10% ).

Per primera vegada aquest any, les modalitats contractuals indefinida (31%) i de durada determinada (31,5%) recullen pràcticament el mateix percentatge de vacants ofertades a InfoJobs. Una dada a destacar si es té en compte que les vacants amb modalitat contractual determinada solen ser superiors a les de modalitat contractual indefinida.