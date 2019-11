La intensitat a la feina

Frases com: «Pel que em paguen, ja faig molt», «tant és si treballo més, els altres tampoc s'esforcen», «tu no diguis res, però no faré res més», crec que tots les hem escoltat, per desgràcia, al nostre entorn laboral.

La intensitat consisteix en la velocitat o el ritme al qual es realitza la feina i té per efecte aconseguir més unitats de béns o serveis dins d'un període determinat. En l'àmbit laboral, dins la jornada de treball establerta.

I és que estar a la feina no és el mateix que treballar. No entenc la gent que va a mig gas als seus llocs de treball. La intensitat és el que diferencia el que pot del que vol i per a mi és l'única manera d'aconseguir metes, créixer i avançar.

Procuraré explicar els motius pels quals crec que sempre s'ha de donar el màxim:

- Fins quan? Per a mi és una pregunta molt important. Fins quan creus que la baixa implicació i el baix rendiment actual et serviran per mantenir l'ocupació o les condicions laborals actuals? Que un treballador no sigui acomiadat no vol dir que l'empresa no sàpiga que està rendint per sota del seu nivell. Simplement a vegades, per estratègia o situació, no és una prioritat realitzar aquesta acció.

- Els resultats acompanyen els qui posen totes les ganes en el que fan. Els que aconsegueixen arribar més lluny a la feina, a la seva empresa, a l'esport o a la vida, són els que viuen diàriament l'experiència de treballar al límit de les seves forces. La intensitat que li posem a la feina, que no és el mateix que ser addicte a ella. No són les hores treballades, sinó la dedicació, la força i la passió que li posem, el que defineix el nivell de resultats que assolim.

- La satisfacció de la feina ben feta. Aquesta sensació de quan has acabat la tasca que estimula i reconforta no té preu. Aquest petit somriure d'orgull, aquest pensar que al final els resultats seran bons o dolents, però que ho has fet el millor que has pogut. I aquest temps que has passat absort en aquesta responsabilitat, i del qual has gaudit, no te'l podran treure mai.

- La competència ens imposa, cada vegada més, treballar amb intensitat. El mercat laboral està ple de gent lluitadora, innovadora, ambiciosa i amb fam d'èxit. Treballar amb intensitat és l'única manera de brillar, sobresortir, diferenciar-nos i, sobretot, deixar la competència enrere.

- L'energia que genera el treball intens és contagiosa, inspira, motiva i estimula els altres a donar també el millor de sí mateixos, creant un cercle virtuós que facilita l'equip a aconseguir resultats excepcionals, innovar i fins i tot transformar-se quan cal.

- La reputació d'un professional surt del boca-orella que construeix la seva marca, que li aporta més feina i li atrau més clients. Res impacta més positivament que treballar amb excel·lència, generar resultats per sobre de l'esperat i afegir valor. I això només s'aconsegueix evitant qualsevol esbós de complaença o mediocritat. Una persona que treballa a mitges, mai serà un bon candidat, company, cap o emprenedor, i encara que canviï d'empresa o projecte, aviat tornarà al mal hàbit de no esforçar-se per acabar, exactament igual, en un altre lloc però amb la mateixa situació.

- La responsabilitat de fer una bona feina ens obliga a deixar de banda tot tipus d'excuses i apaties que no condueixen a res. Què passaria si la resta d'empleats tampoc s'esforcessin? Si això passés, tindries empresa on anar a no donar el màxim? Pensa en tu, però també en els teus companys i en l'empresa, només sortireu tots guanyant amb la intensitat adequada.