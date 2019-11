Foment distingeix el president de Seat com a Empresari de l'Any

La patronal Foment del Treball ha atorgat al president de Seat, Luca de Meo, la Medalla d'Honor a l'Empresari de l'Any per la seva tasca al capdavant de la companyia i ha concedit dues medalles a títol pòstum a Sebastià Salvadó i Miquel Valls. Luca de Meo recollirà avui el guardó durant la XII edició dels Premis Carles Ferrer Salat, en un acte al qual assistiran, entre d'altres, el president de la Generalitat, Quim Torra, i les ministres d'Economia, Nadia Calviño; Hisenda, María Jesús Montero; i Defensa, Margarita Robles. A més de Torra, la delegació de la Generalitat estarà integrada pel vicepresident català i conseller d'Economia, Pere Aragonès, i els titulars d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; de Treball i Assumptes Socials i Família, Chakir el Homrani; i de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

Les Medalles d'Honor i els Premis Carles Ferrer Salat, que es lliuren anualment, reconeixen la tasca realitzada per empreses i destacats empresaris durant l'últim any o al llarg de la seva trajectòria professional.

Amb la medalla a Luca de Meo, Foment del Treball, integrada a la CEOE, distingeix la tasca de l'empresari al capdavant de l'automobilística filial del Grup Volkswagen, que està encadenant rècords de vendes i està immersa en un cicle expansiu en plena transformació digital del sector.

La patronal que presideix Josep Sánchez Llibre també ha volgut destacar la visió estratègica de De Meo «en transformar el vehicle sota un nou concepte de mobilitat, connectivitat i innovació creativa» i per col·locar Seat com una de les marques que més creix a Europa, segons va destacar l'organització en un comunicat.

Seat va vendre el 2018 la xifra rècord de 518.000 vehicles i va obtenir un benefici de 294 milions d'euros, el més gran de la seva història. L'automobilística amb seu a Martorell representa gairebé el 3% de les exportacions i és el primer inversor industrial en R+D d'Espanya.

A més dels empresaris esmentats, el jurat d'aquesta edició ha guardonat les companyies Torrons Vicens, per la seva tasca de compromís social; Schneider Electric España, per la seva aposta per la innovació; Celsa Group, per la seva responsabilitat en el medi ambient; Castañer, per la seva estratègia d'internacionalització; Nestlé per les seves polítiques d'igualtat; i Byhours com a Pime de l'Any. L'any passat Foment va distingir el president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, amb la Medalla a l'Empresari de l'Any.