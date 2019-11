La Generalitat investiga per què va deixar de fer servir 80 milions de fons europeus per a ocupació

La Generalitat està investigant per què va deixar de fer servir més de 80 milions d'euros procedents de fons europeus per a polítiques d'ocupació entre els anys 2013 i 2015, en un context de crisi econòmica i retallades pressupostàries. El conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, va explicar ahir que van tenir constància d'aquesta qüestió quan es va publicar en una resposta parlamentària i que treballen perquè no torni a passar. «Estem analitzant els diversos motius, perquè sempre és multicausal. Mai és per un motiu concret, sempre és per diverses sumes de motius», va assenyalar El Homrani.

El Govern català no va fer servir fons assignats pel Fons Social Europeu (FSE) que podrien haver estat utilitzats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), organisme adscrit a la Conselleria de Treball de la Generalitat que té les competències en matèria d'ocupació. Van ser concedits en el període comprès entre 2013 i 2015, però s'haurien d'haver planificat i inclòs en els pressupostos de la Generalitat dos anys abans, de 2011 a 2013, quan el president era Artur Mas i el conseller de Treball era Francesc Xavier Mena fins a desembre de 2012 i Felip Puig fins el 2016.

El conseller El Homrani va exposar com una de les causes que «no hi havia capacitat de cofinançament» per part del Govern de Catalunya en ser un moment de crisi econòmica, ja que els programes del SOC que s'impulsen amb aquests fons es financen a mitges entre la UE i la Generalitat.

Va assenyalar que també es podrien haver donat «motius que estan fora de la mà del SOC», com que les entitats i associacions que executen els programes no poguessin justificar la despesa. I és que el SOC s'encarrega de dissenyar i implementar els programes, que acostumen a executar tercers, i després s'ha de justificar la despesa davant la UE, en tractar-se d'un finançament a mitges.

Els fons no utilitzats pel Govern català corresponen al període de sis anys anterior del FSE, de 2007 a 2013, i El Homrani va explicar que actualment «no hi ha cap incidència» en els fons atorgats en el sexenni posterior, comprès entre 2014 i 2020.

El conseller va destacar que el Govern no es pot permetre que es tornin a desaprofitar recursos per a polítiques d'ocupació, sobretot, tenint en compte que a Catalunya la taxa d'atur és «encara molt elevada». «El que hem de fer és que això no passi», va afirmar.