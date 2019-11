Nissan atura 10 dies una línia de la Zona Franca i envia 800 treballadors a casa

Nissan ha decidit aturar uns deu dies una de les dues línies de producció de la planta de la Zona Franca de Barcelona per evitar acumulació d'existències, una mesura que obligarà a enviar a casa uns 800 empleats. Fonts de Nissan i del comitè d'empresa han assegurat que la línia que fabrica les ranxeres ( pick up) comercialitzades amb les marques Nissan, Renault i Mercedes estarà aturada del 15 al 25 novembre (set dies laborables), i que és possible que tanqui «tres o quatre dies més» a finals de desembre. Es tracta d'una mesura de flexibilitat recollida al conveni, que permet enviar a casa els empleats fins a 25 dies l'any.

Enrique Saludas, membre del comitè per Sigen-USOC, ha explicat que aquest any es produiran uns 52.000 vehicles a la planta de la Zona Franca i això posa de manifest el grau d'«infrautilització» d'aquesta factoria, que està al 27% de capacitat de producció, aproximadament. Els sindicats es mostren intranquils pel seu futur. Tot i que la consellera d'Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, va assegurar la setmana passada que Nissan reafirmava el seu compromís amb les plantes catalanes després de la reunió mantinguda al Japó amb directius de l'empresa nipona, els sindicats de l'automobilística es mostren intranquils peel futur de la planta.