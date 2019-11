Només el 9% de les petites empreses disposen d'una botiga en línia

BBVA, en col·laboració amb Diari de Girona, va organitzar, ahir, la jornada Oportunitats i reptes del comerç electrònic per a pimes. Durant la trobada, que va reunir petits empresaris i directius de les comarques de Girona interessats en el comerç digital, es va fer una anàlisi de la situació del sector pel que fa a la implantació del comerç electrònic a Espanya, que, de retruc, és extrapol·lable a les petites i mitjanes empreses gironines.

Quim Soler, director de zona del BBVA, va donar un ventall de xifres per començar a reflexionar. Per exemple, la facturació a Espanya del comerç electrònic va augmentar el primer trimestre del 2019 un 22%. L'any 2018, el sector va generar el 20% dels moviments que es fan amb targeta i el transport de mercaderies va augmentar l'any passat un 2,7%, mentre que el comerç tradicional només ho va fer un 0,2%, la qual cosa significa «que s'estan canviant els hàbits dels consumidors i aquests cada vegada compren més per internet en detriment del comerç de proximitat».



El comerç electrònic en xifres

Les xifres les va completar Mònica Parada, responsable d' e-commerce a BBVA. Segons l'estudi elaborat per BBVA Research, el volum de comerç electrònic a Espanya augmenta de forma exponencial any rere any. L'any 2018 va fregar els 40.000 milions d'euros de volum de negoci, amb un creixement del 29% respecte l'any anterior. En quatre anys, el comerç electrònic va multiplicar per 2,5 el volum de facturació.

Tot i el comerç electrònic, només el 9% de les pimes espanyoles realitzen vendes online. Parada va explicar que «la bretxa entre el món digital i la venda tradicional és cada vegada menor, però en les pimes hi ha molt de camp per recórrer tot i que 3 de cada 4 creuen que el pas a la digitalització és imprescindible». Algunes, però, «tenen reticències per llançar-s'hi, ja que per a elles és un món desconegut i significa sortir de la zona de confort, encara que veuen que és una evolució natural i necessària i obre un ventall d'oportunitats per treure major rendiment i una gran possibilitat en la llibertat en les condicions de treball».



Estratègia clara

A l'hora d'introduir-se al món digital, les pimes, segons el mateix informe, poden començar d'una forma molt bàsica. Una bona manera és introduir-se a les xarxes socials, primer, per després crear la pàgina web, el market place i acabar amb les vendes online. Precisament, l'estudi apunta el market place com una oportunitat i porta d'entrada al món de les vendes en línia. Digitalitzar les vendes obre per a les pimes un nou ventall d'oportunitats per treure un major rendiment, ja que dona accés a nous mercats, és una possibilitat d'obtenir un major volum de vendes (més ingressos i major rendibilitat), un complement al negoci físic, un salt de proveïdors i un major coneixement del client i una millora dels processos i l'automatització.