petit comerç Els botiguers es queixen que les grans cadenes fan durar un mes el Black Friday

Els petits comerciants consideren que la idea d'oferir descomptes importants durant un cap de setmana «és bona», però lamenten que, especialment grans superfícies, «se n'aprofitin». «Hi ha comerços que a primer de mes ja comencen i no sabem quan acabaran», assenyala el president dels comerciants de Girona Centre, Josep Maria Noguer. Per això, considera que s'està fent «un mal ús» del Black Friday, tot i que deixa clar que pot ser positiu per al petit empresari, perquè pot treballar fort i començar amb bones xifres la campanya de Nadal. A més, cal tenir en compte que molts clients hauran cobrat la nòmina, i això pot incentivar el consum. S'espera que el Black Friday serveixi per «pal·liar una mica» un tercer trimestre d'any «bastant fluix».