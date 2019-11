La Sirena invertirà 25 milions d'euros en fer créixer el negoci durant cinc anys

La Sirena invertirà 25 milions d'euros en fer créixer el negoci en els pròxims cinc anys. La cadena de botigues especialitzades en aliments congelats ha presentat el pla estratègic pel període entre 2020 i 2024, que suposarà "una nova etapa" per la companyia", asseguren en un comunicat.

L'empresa catalana ha tancat el primer semestre de l'any amb un increment del 3% de les vendes, per sobre de la mitjana del mercat dels congelats. La companyia es proposa continuar l'expansió de les tendes físiques, potencialitzar la venda per internet i apostar per les aliances amb supermercats com HiperDino, Carrefour o Amazon Prime a més d'acords amb empreses de distribució com Glovo o LolaMarket.

Pels pròxims cinc anys, l'empresa ha apostat per reformular més de 250 productes tenint en compte la demanda de cada zona i per llançar una nova gamma de plats preparats anomenat 'Foodlosofia', un menú basat en la dieta mediterrània "sense colorants ni conservants" i que aguanta fins a 10 dies a la nevera un cop descongelat.

La Sirena compta amb més de 250 botigues a l'Estat i dona feina a més de 1.000 persones.