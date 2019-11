Així serà i funcionarà el primer supermercat cooperatiu de Catalunya

El primer supermercat cooperatiu de Catalunya comença a agafar forma. Una quinzena de persones s'han constituït ja com a cooperativa, i la idea és obrir portes a principis de primavera al Mercat Puigmercadal, a Manresa. Per fer-ho, el projecte necessita dues coses. D'una banda, guanyar el concurs que l'Ajuntament té previst obrir per atorgar la concessió de l'espai, i de l'altra, atreure 700 socis, que hauran de fer una aportació única de 50 euros i treballar tres hores al mes. Segons ha explicat la presidenta, Conxita Olivé, hi haurà feines assequibles per a tothom. El supermercat estarà obert en horari comercial, de dilluns a dissabte, i tots els productes que hi hauran seran de proximitat i respectuosos amb el medi ambient.

Per poder comprar al supermercat cooperatiu de Manresa caldrà ser soci i, segons ha explicat la seva presidenta, Conxita Olivé, per ser-ho, caldrà pagar una quota inicial de 50 euros, que s'abonaria en cas de baixa, i treballar tres hores al mes. La idea és que les persones professionalitzades siguin les mínimes possibles. De fet, només hi haurà quatre persones contractades. La resta de treballadors seran tots socis.

La intenció és obrir a principis de primavera, però això dependrà de si guanyen el concurs públic que l'Ajuntament de Manresa ha d'obrir per poder ubicar la iniciativa a l'interior del Mercat Puigmercadal, l'opció preferida per la seva cèntrica ubicació. En tot cas, si no guanyen el concurs, han assegurat que el projecte es farà igualment, i, de fet, ja tenen pensades altres alternatives.

El pròxim dissabte, 30 de novembre, a partir de dos quarts d'onze del matí, tindrà lloc a l'Espai La Plana de L'Om de Manresa l'acte fundacional. Aquí, totes les persones que ho vulguin podran fer-se sòcies.

Feines assequibles per a tothom

Els impulsors del projecte volen que tothom qui ho vulgui pugui formar-ne part. D'aquesta manera, oferiran facilitats a totes les persones que no puguin fer front als 50 euros que s'han de pagar en un inici.

Pel que fa a les tres hores mensuals que els socis hauran de treballar, han explicat que hi ha feines per a tothom, des d'omplir prestatges, netejar o fer caixa, fins a rebre nous socis o escriure receptes. El que sí demanen els impulsors és que la gent es comprometi amb una franja horària concreta, ja que rebran formació específica per poder realitzar correctament les tasques que se'ls hi assignin.

Si el projecte acaba sent realitat la pròxima primavera, el supermercat cooperatiu de Manresa serà el primer de Catalunya i, probablement també, de tot l'Estat. A Barcelona també es treballa amb un projecte igual, però en aquest cas la intenció és obrir-lo a finals de l'any vinent.