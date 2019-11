Davant el repte alimentari

Segons les evidències científiques, tot el que mengem està domesticat per l'ésser humà des de fa 11.000 anys, quan va néixer l'agricultura. Recordem que perquè es converteixi en iogurt la llet, cal munyir la vaca, coure la llet i inocular amb un ferment. L'enciam que avui comprem al lineal dista molt de l'enciam silvestre Lactuca sativa, ja que la seva sola ingesta ens provocaria un poti-poti d'estómac per l'alta quantitat de làtex verinós en les seves fulles. Les varietats que afegim a l'amanida són fruit de la tasca que els seleccionadors de llavors han realitzat intuïtivament en multitud de plantes al llarg de molts milers d'anys i «modernament fa un parell de segles amb coneixement científic, aplicant les lleis de Mendel. Dins de tots els coneixements de genètica s'incorpora a la fi de el segle XX una eina nova: la biotecnologia», explica José Ignacio Cubero, professor de Genètica i Millora de Plantes de la Universitat de Còrdova.

I és que precisament l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i de Forests d'aquesta institució acadèmica celebrava el passat 16 d'octubre el Dia Mundial de l'Alimentació amb magnificència, amb una agenda completa: una jornada dins de la Setmana Universitària de la Millora vegetal de la mà de ANOVE i la presentació de el Llibre Blanc de la Sanitat vegetal d'Espanya per AESaVe.

Recordem que la humanitat ha assegurat el seu suport amb la selecció genètica i altres eines per augmentar la productivitat dels cultius i del bestiar. De la «revolució verda» des dels 60 fins a la digitalització de l'agricultura per al nou mil·lenni, el món ha desafiat alimentar l'augment de la seva població: albergarà a gairebé 9.700 milions de persones el 2050, segons estimacions de l'ONU i caldrà alimentar-les amb menys superfície de cultiu i l'amenaça dels efectes del canvi climàtic en els recursos naturals.

Només els avenços tecnològics en millora genètica, sanitat vegetal o l'agricultura de precisió, entre altres innovacions recolzades per la ciència, poden garantir produir més aliments amb menys terra, aigua i energia.

Tornem amb Cubero al laboratori, qui explica que abans de la biotecnologia van esdevenir el propi coneixement de les lleis de la genètica, la microscòpia per detectar deficiències o estructures cromosòmiques adequades, la realització d'un encreuament dins d'una espècie o entre espècies, eines que utilitza sempre un millorador, a part de la selecció que és la fonamental.

«La biotecnologia és una eina molt poderosa, perquè permet fer canvis molt puntuals d'un ésser viu sense modificar totes les característiques que l'envolten i que ens permeten per exemple introduir una resistència a un insecte o una malaltia en una planta sense necessitat de fer un encreuament. La biotecnologia permet més encara amb les últimes aportacions amb el famós CRISPR», indica Cubero.

Aquesta tècnica revolucionària s'ha emprat pels científics per a l'edició genètica, afegint, interrompent o canviant les seqüències de gens específics en un ésser viu. És una tècnica molt neta, en comparació amb la mutació en millora genètica vegetal.

«La mutació tradicional era actuar amb un mutagen químic en un teixit vegetal o amb radiació mitjançant raigs X o raigs gammes en instal·lacions adequades. Si es feia així, també canvia un munt de gens al mateix temps, perquè és una mica a l'atzar». Amb CRISPR es corregeix una lletra de l'alfabet genètic que té el gen corresponent i el converteix en bo, per ara una aplicació agronòmica important. La biotecnologia és una eina que pertany a moltes disciplines, fonamentalment a la medicina humana i animal i al seu component farmacèutica lògicament, així com a l'agricultura i la producció vegetal.

És evident la utilitat de la biotecnologia a la sanitat animal i vegetal, que afronta un repte clau per la magnificació del dany als cultius per malalties i plagues en les plantes. S'estima que es produeix gairebé un 40% de pèrdues de les collites potencials en els cultius de major significació per a l'alimentació i indústria en àmbit mundial. «A més, es produeix l'increment gairebé continuat de nous problemes fitosanitaris, conseqüència del trànsit de material vegetal de diferents països, que genera que arribin als nostres camps microorganismes exòtics, com malalties, patògens, insectes i males herbes, que ocasionen problemes enormes. El cas paradigmàtic és la Xylella fastidiosa en oliverar en zones d'Itàlia i ametller en les d'Espanya», afirma Rafael Jiménez Díaz, professor emèrit de la Universitat de Còrdova.

«La biotecnologia ofereix una nova era en la fitopatologia amb enormes possibilitats per realitzar un treball de control i gestió d'aquest tipus de problemes», afegeix Jiménez Díaz. Exemples: aprofitar la capacitat defensiva que tenen unes plantes per a introduir-la de manera precisa en les plantes d'interès i manipular-la perquè s'expressin amb major extensió en elles; desenvolupar marcadors moleculars i fragments d'ADN per avançar enormement en la capacitat de diagnòstic de malalties; o potenciar que la planta contraresti l'acció del producte químic que produeix l'agent invasor, causant de la malaltia real, que forma part de la nova millora genètica vegetal que té naturalesa biotecnològica.

Recordo que Rafael Jiménez Díaz és coeditor del Llibre Blanc de la Sanitat Vegetal Espanya, un document d'autoria multidisciplinari en resposta al continuat increment d'importància de les plagues, malalties i males herbes que ha tingut lloc des de la dècada de 1990. «És una visió realista i crítica del panorama actual de la sanitat vegetal a casa nostra, que faciliti i orienti el disseny de polítiques nacionals i autonòmiques adaptades a la realitat actual», argumenta.