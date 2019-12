Banc d'Espanya. Els bitllets de 500 €, en mínims històrics des de l'agost de 2002

El nombre de bitllets de 500 euros en circulació va arribar a l'octubre als 22,9 milions d'euros, la xifra més baixa des de l'agost de 2002. El Banc d'Espanya va deixar d'emetre aquests bitllets el gener d'aquest any, tot i que seguiran circulant i utilitzant-se com a forma de pagament i com a dipòsit de valor, és a dir, per comprar i estalviar. Els bitllets podran mantenir indefinidament el seu valor i podran canviar-se als bancs centrals nacionals de la zona euro en qualsevol moment. Per la seva banda, el número de bitllets de 50 es va mantenir a l'octubre a 1.054 milions d'unitats, amb un import que va rondar els 53.300 milions d'euros. A més a més, l'import dels bitllets de 200 euros es va situar en 922 milions d'euros, amb 4,61 milions d'unitats, el seu mínim històric. En el cas dels bitllets de 100, va créixer la bretxa entre bitllets distribuïts i bitllets retirats a l'octubre, després que les entitats que operen a Espanya van entregar al Banc d'Espanya més bitllets dels que van posar en circulació. En concret, la diferència entre uns i altres va ser de 93 milions d'unitats, 4 milions més que la diferència que hi va haver el mes de setembre.