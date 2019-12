Esteban Bretcha és nomenat nou conseller delegat del grup Simon

Canvis al capdavant de grup Simon. Esteban Bretcha ha estat nomenat nou conseller delegat del grup, en substitució de Luís Lopezbarrena, que ha liderat la companyia durant els últims cinc anys. Brecha assumirà la responsabilitat de forma efectiva l'1 de gener de 2020, amb la mirada posada en el negoci exterior de la companyia, entre altres objectius.

Lopezbarrena es mantindrà vinculat a les empreses com assessor del consell d'administració i ocuparà diversos càrrecs institucionals dins del sector. El conseller delegat sortint va substituir l'1 de gener de 2015 a Xavier Torra, que havia dirigit l'empresa durant més de dues dècades.



Currículum brillant

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i amb un programa Directiu a INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires), Esteban Bretcha es va incorporar a Simon el 2007 com a responsable de diversos càrrecs. Durant els últims 4 anys ha sigut director de negoci internacional de la zona d'Àsia-Pacífic.

Entre les fites més importants de la seva gestió destaquen, entre d'altres, la creació de la divisió d'il·luminació interior, l'impuls a l'Smart Home i el llançament de la sèrie Simon 100, el nou enfocament estratègic cap a la innovació i el disseny de la marca.

Fruit de les tasques encapçalades per Brecha, el 2016 la companyia va rebre el Premi Nacional de Disseny, així com el lideratge amb l'interruptor que es pot connectar a través d'una app amb el telèfon mòbil, que va suposar el mateix any un referent mundial del sector. Segons la companyia, la dilatada experiència de Esteban Brecha al grup durant els últims 12 anys, així com els excel·lents resultats gràcies a la seva gestió en diferents mercats internacionals juntament amb la seva aposta per reforçar els vincles i aliances dins el sector, situen l'empresa en una bona posició per continuar treballant en la conquesta de nous mercats internacionals. És ja una tradició en aquesta empresa centenària originària d'Olot que el consell d'administració estigui en mans de la família Simón i que el director general sigui un professional independent.



Empresa familiar

La multinacional del sector va néixer fa més de 100 anys a Olot, l'any 1916. Un petit taller i l'escassetat de portalàmpades del moment va ser l'inici del que avui és el grup Simon.

De petita empresa familiar, s'ha convertit en una empresa líder en el sector de material elèctric de baixa tensió al mercat espanyol i una notable posició en el mercat mundial. El seu ventall de productes abarca des de col·leccions de mecanismes, connectivitat per a llocs de treball, sistemes de control, il·luminació interior i urbana i recàrrega de vehicles elèctrics.

L'equip del grup Simon està format per 4.000 persones de tot el món i té implantació pròpia a 16 països, 10 dels quals amb centres productius.

El 2016, la facturació del grup Simon va ser de 308 milions d'euros, mentre que el 2017 es va elevar a 322,7 milions. L'any passat, la companyia va arribar a una xifra de 325,5 milions d'euros, el que significa un increment de l'1%. Simon manté l'aposta pel disseny i la innovació tècnica en el petit dispositiu.

Els ingressos dels últims exercicis de l'empresa es van veure afectats per la depreciació de les divises en mercats com Turquia.