JARC afirma que l'agricultura i la ramaderia ajuden a mitigar el canvi climàtic

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) s'ha «compromès» a continuar treballant per mitigar els efectes del canvi climàtic al sector. En una roda de premsa celebrada a la seu de l'entitat a Lleida, la catedràtica d'agronomia de la UAB i experta en la relació-sòl-planta-animal i canvi climàtic, Josefina Plaixats, va assegurar que la producció vegetal i les pastures són més efectives que els boscs a l'hora de reduir les emissions.

També en són factors clau la innovació de les instal·lacions, les millores tècniques i la gestió de les dejeccions ramaderes, entre altres. Per la seva banda, el cap del porcí de JARC, Jaume Bernis, va dir que des de l'any 2017, el sector porcí ha reduït un 22% l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

Bernis va explicar que sovint s'acusa al sector agrícola i ramader de ser els responsables del canvi climàtic tot i que «entre les deu empreses que més contaminen de l'estat espanyol no n'hi ha cap d'aquest sector».

En aquest sentit, va assenyalar que l'any 2017 l'agricultura i la ramaderia van generar un 11% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) a Catalunya davant mentre que en el cas del sector de la indústria, el transport i l'energia aquesta xifra es va enfilar fins al 74%. «Contribuïm a l'escalfament global però, en cap cas, en som els culpables», va afegir Bernis.

Per la seva banda, Plaixats va explicar que el canvi climàtic «no és nou» i que ja fa molts anys que el país està treballant per combatre els seus efectes des d'entitats com el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i, dins d'aquest, el Grup d'Experts del Canvi Climàtic, del qual l'experta en forma part. També va voler remarcar que «totes les pràctiques» que el sector realitza es fan «amb respecte al medi ambient».En aquest sentit, va concretar que la producció agrícola ajuda a mitigar l'escalfament global, donat que els vegetals per créixer «segresten el diòxid de carboni de l'atmosfera per convertir-lo en sucres i biomassa i el dipositen al sòl». Va indicar que hi ha evidències científiques que demostren que l'agricultura ecològica i la producció integrada «capten i segresten una major quantitat de carboni» perquè són sistemes «més respectuosos» que els convencionals.

També hi ajuda la ramaderia. En el cas de l'extensiva perquè, segons Plaixats, la pastura rejoveneix els vegetals i en facilita i n'augmenta la seva capacitat per segrestar el carboni i emmagatzemar-lo en el sòl. La intensiva, en canvi, compta amb la possibilitat de reduir les emissions ajustant la composició dels pinsos, innovant les instal·lacions, aplicant la ramaderia de precisió i optimitzant les pràctiques de gestió dels residus.