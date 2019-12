El porc, a preu d'or

L'augment desmesurat del preu del porc ha provocat un terratrèmol al sector que està repercutint sobre tots els actors de la cadena porcina, des dels productors fins al consumidor passant per la indústria transformadora, que és la que s'està enduent la pitjor part.

El quilo de porc viu va avui a preu d'or a causa de la pesta porcina que afecta la Xina. Com sempre passa quan es parla del gegant asiàtic, les xifres que expliquen l'abast de l'epidèmia són colossals: segons dades de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrniques (Fecic), la Xina ha hagut de sacrificar 200 milions de caps de porc, la meitat de la seva producció i el 25% de la mundial. El mercat xinès té el porc com a primera proteïna i el necessita com l'aigua que beu, per la qual cosa s'ha vist obligat a buscar-lo a l'estranger en quantitats immenses. Com que la guerra comercial Trump-Xi Jingping ha posat les exportacions difícils als Estats Units, els països de la Unió Europea (principalment Espanya i Alemanya) s'han convertit en els principals proveïdors de porc de la Xina.

D'entrada és una excel·lent notícia per als productors de porc, que veuen com se'ls han obert de bat a bat les portes del mercat més gran del món sense pràcticament competència. Però per a la indústria porcina que compra porc per fer embotits i altres elaborats, aquesta és una pèssima notícia i un motiu creixent d'alarma.



«Molta preocupació»

El secretari general de Fecic, Josep Collado, reconeix que hi ha «molta preocupació». No n'hi ha per menys. La indústria ha vist com els marges de la seva matèria primera s'han ajustat moltíssim les últimes setmanes. Segons dades facilitades per Unió de Pagesos a partir de Mercolleida, el quilo de porc viu ha arribat a 1,5 euros aquesta setmana. És un valor molt elevat, que no ha parat de créixer. Des de l'inici de 2019 la mitjana s'ha situat en 1,34 euros el quilo, una xifra molt més elevada que els 1,14 euros del 2018, i també major que l'obtinguda durant tot el 2014 (1,24 euros el quilo), un any «excepcional», segons el sindicat.

Collado assegura que els preus que paga la indústria porcina per l'especejament en fresc (lloms, espatlles, etc.) s'han encarit un 52%. «Això no és un fet puntual, sinó que la previsió és que es mantingui almenys fins al 2024 o el 2025», afegeix. El sector càrnic no s'ha quedat de braços creuats. La Fecic ha encarregat una auditoria a la consultora PwC per analitzar la situació actual, i ha demanat a Interporc, la interprofessional del sector porcí, que desitni fons per promoure l'elaborat càrnic.

«El que estem fent és sensibilitzar a tothom del problema», assegura Collado, que enumera un seguit d'accions que ha de prendre la indústria per pal·liar les pèrdues. Primer, engegar converses amb les distribuïdores per augmentar la promoció dels productes elaborats. Segon, augmentar els esforços per obrir nous mercats, dins i fora del país. «La clau és treballar sobre la demanda i dinamitzar-la».



Embotits més cars

I per últim, una mesura molt més polèmica que de moment no s'ha materialitzat però que, segons la Fecic, serà molt probable que acabi arribant: una pujada de preu dels elaborats del porc de cara al consumidor. «És molt possible que acabi passant», admet Collado. «O almenys, s'intentarà; una altra cosa és que la cadena distribuïdora ho accepti, però és probable que acabi essent així».

El novembre passat, la Fecic va reunir-se a Vic amb cinquanta empreses d'elaborats carnis per analitzar la situació i buscar possibles solucions al problema. Allà la patronal va resumir els treballs que està duent a terme per conscienciar la societat d'aquest «greu problema», que passen per una sensibilització dels responsables polítics i de l'opinió pública, per mitjà de la difusió d'informació sobre aquesta crisi en els mitjans de comunicació i d'una estratègia d'impuls a la internacionalització.

A banda de les mesures mencionades, en aquella trobada també es va parlar que la Unió Europea estableixi un fons especial d'ajuda financera per ajudar els elaboradors càrnics; estimular l'exportació reintroduint restitucions per a determinats productes i per un període de temps limitat; incrementar les produccions porcines o revisar la Política Agrària Comuna (PAC) per tal que el sector de la transformació rebi més ajuts.

El sector també va mantenir una altra reunió a Barcelona amb el delegat general de la patronal càrnia francesa FICT, Fabien Castanier, i amb el director de la italiana ASSICA, Davide Calderone, per tractar el tema de la situació dels elaborats carnis en els respectius països.



Facturacions milionàries

A l'altra cara de la moneda hi ha les exportacions. Els productors de porc de les comarques gironines ja fa temps que baten rècords de vendes al gegant asiàtic. A principis del 2019 l'exportació porcina a la Xina va marcar un pic facturant el 14% més que l'any passat i va arribar als 33 milions d'euros. En aquella ocasió, una de cada deu tones que es venien des d'Espanya sortien de Girona.

Ara la situació encara és més favorable. Amb el mercat xinès devastat i el preu del porc pels núvols, les càrniques de porcí tenen en el país asiàtic un dels destins més cobejats.